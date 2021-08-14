Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA, giysi kumbaralarına da göz dikti

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) kimsesiz ve ihtiyaç sahipleri için kıyafet bırakılan giysi kumbaralarından elde edilecek gelirlere de el attı.

TÜGVA, Kızılay, belediyeler, engelli ve şehit aileleri gibi 24 derneğin toplama yetkisi bulunan giysi kumbaralarından İzmir’in Buca ve Bayraklı ilçelerine belediyelerden izin almadan sokak başlarına ve kent merkezlerine 150 adet yerleştirdi. İki ay önce giysi bağışlarını toplamaya başlayan TÜGVA’ya toplama yetkisi olan dernekler ve belediyeler tepki gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır atık” projesi kapsamında, yurttaşların kullanmadığı tekstil ürünlerinin geri dönüşümünün sağlanması için Türkiye’nin bütün illerine giysi kumbaraları yerleştirildi. Geri dönüşüm firmaları, kıyafetlerin toplanması, geri dönüşümü gibi bütün işlemeleri kendi elemanları aracılığıyla yaparak elde edilen gelirlerden belli oranda kurumlara pay veriyor. Bazı kurumlar ise para yerine temizlenen kıyafetleri geri alarak açtıkları sosyal marketlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

BASKI İDDİASI

TÜGVA da geri dönüşüm kumbaraları işine yetki belgesi bulunan Mundo Tekstil Mobilya Dayanıklı Tüketim İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi aracılığı ile girdi. İzmir’de kuruluşların 2 bin 500’e yakın giysi kumbarası bulunuyor.

İddiaya göre diğer derneklerle rekabete giren TÜGVA, kumbaraların daha görünür olması için kaymakamlık aracılığıyla ilçelerde yoğunluğun yaşandığı yerlere konulmasını sağlandı. Bazı belediyeler kumbaraların kaldırılması için girişimde bulundu. TÜGVA’nın İzmir’de giysi kumbaraları koymasına tepkiler geldi. Bazı dernekler, TÜGVA’nın hayır kurumu olmadığını, diğer kurumlar gibi kıyafetleri temizleyip ihtiyaç sahiplerine vermediğini, sosyal marketler açmadığını ve elde edilen gelirin nereye gittiğinin belirsiz olduğunu söyledi.

TÜGVA’nın Buca ve Bayraklı ilçelerinde kumbaraları yasal olarak belediyelerden izin almadan yerleştirdiği ortaya çıktı. İki ilçe belediyesi TÜGVA ve iş yaptığı Mundo şirketine sözlü ve resmi yazı yazarak giysi kutularını bir hafta içerisinde kaldırmasını istedi. Ancak kumbaralar kaldırılmadı.

‘YAPTIĞIMIZ YASAL’

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan TÜGVA İzmir Temsilcisi Mesut Öndeş, “İki ay önce 150 adet tekstil geri dönüşüm kutusu koyduk. Bizler öğrencilere burs ve eğitim veren, yurtlar yapan bir kurumuz. İhtiyaç sahibi kişilere yardım ediyoruz. Yaptığımız her şey yasal. Diğer kurumlar gibi TÜGVA yasal olarak katıldı. İddia edildiği gibi TÜGVA, kaymakamlıklar üzerinden kumbaraların belli bir yere taşınmasını istememiştir. Belediyeler ve diğer kurumlar algı oluşturmaya çalışıyor” diye konuştu.