TÜİK açıkladı: Konut satışında baz etkisiyle nisan ayında yüksek artış

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:10

Nisan ayında Türkiye'de konut satışları baz etkisiyle yıllık yüzde 124,1 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu.

Türkiye genelinde nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldı.

SIFIR KONUT SATIŞI 29 BİN SEVİYELERİNDE KALDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 29 bin 212 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 5 bin 232 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 869 konut satışı ile Ankara ve bin 530 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 28 konut satışı ve yüzde 21,0 pay ile ilk sırada yer aldı.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

İlk 4 ayda satışlar salgının yılının gerisinde

Ocak-nisan döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalışla 358 bin 913 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 55,8 azalışla 64 bin 730, diğer satış türleri ise %23,9 artışla 294 bin 183 oldu.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 10,4 azalışla 109 bin 582, ikinci el konut satışları %4,7 azalışla 249 bin 331 olarak gerçekleşti.