TÜİK: Büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 72 milyonu aştı

09 Şubat 2021 Salı, 10:49

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.6 artarak 18 milyon 158 bin başa yükseldi.

Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 1.6 artarak 17 milyon 963 bin baş, manda sayısı yüzde 5.9 artarak 195 bin 088 baş olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde, küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı yüzde 13 artarak 42 milyon 127 bin başa, keçi sayısı yüzde 7.0 artarak 11 milyon 986 bin başa yükseldi.

Bu dönemde yapağı üretimi yüzde 13 artarak 79 bin 754 tona, kıl üretimi yüzde 3.9 artarak 6 bin 401 tona ve tiftik üretimi de yüzde 22 artarak 463 tona yükseldi.

Bir önceki yıla göre bal üretimi yüzde 4.8 azalarak 104 bin 077 tona, balmumu üretimi de yüzde 5.2 azalarak 3 bin 765 tona geriledi.

İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.9 azalarak 662 oldu. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da yüzde 4.7 azalarak 1 965 adet oldu.

Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2.0 azalarak 5 bin 775 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 0.1 artarak 90 ton olarak gerçekleşti.