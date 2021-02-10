TÜİK: İnşaat maliyeti yüzde 25,02 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, 2020 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,74, işçilik endeksi yüzde 0,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,34, işçilik endeksi yüzde 13,74 arttı.
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 25,09 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,86, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,48, işçilik endeksi yüzde 13,96 arttı.
BİNA DIŞI YAPILARDA ENDEKS YILLIK YÜZDE 24,79 ARTIŞ KAYDETTİ
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,38, işçilik endeksi yüzde 0,27 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,93, işçilik endeksi yüzde 12,96 arttı.
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