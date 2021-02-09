TÜİK: İşgücü Piyasası Danışma Kurulu oluşturuldu

09 Şubat 2021 Salı, 10:00

Daha önce Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun oluştuğunu açıklayan TÜİK, bu kez İşgücü Piyasası Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada; "Dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişimler her alanda olduğu gibi istatistik alanını da etkilemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu ortaya çıkan bu yeni şartlarla birlikte etkinliğini artırmak için sürekli olarak yapısını güncellemekte ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermek için araştırmalarını geliştirmeye dönük çalışmalar yürütmektedir." denildi

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimleri tespit etmek amacıyla belirli periyotlarda çeşitli konularda araştırmalar düzenlemekte ve sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişimler her alanda olduğu gibi istatistik alanını da etkilemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu ortaya çıkan bu yeni şartlarla birlikte etkinliğini artırmak için sürekli olarak yapısını güncellemekte ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermek için araştırmalarını geliştirmeye dönük çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda; uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile Türkiye İstatistik Sistemi’ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla 2021 yılı Ocak ayında “İşgücü Piyasası Danışma Kurulu” oluşturulmuştur.

Kurul, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Sayım, araştırma ve proje çalışmalarında ihtiyaç duyulan konularda gerçek ve tüzel kişilerin uzmanlık, deneyim ve görüşlerinden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntemlerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla danışma kurulları oluşturulabilir.” hükmünü içeren 607. maddesi kapsamında oluşturulmuştur.

Ülkemizdeki işgücü piyasasını ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda bütün olarak değerlendirmek amacıyla kurulan ve ilk toplantısını 4 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştiren “İşgücü Piyasası Danışma Kurulu” ekonomi alanında çalışan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Danışma Kurulu üye listesi Ek 1’de verilmiştir. Uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde hesaplanmakta olan işgücü piyasasına ilişkin göstergelerin, ülke koşullarını en iyi yansıtacak şekilde ele alınması ve geliştirilmesinin yanı sıra veri derleme, işleme, yayımlama ve iletişim süreçlerine de Danışma Kurulu’nun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede başta GSYH olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer konularda da Danışma Kurullarının oluşturulması planlanmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu Kalite Güvence Çerçevesi’nde yer alan “erişilebilirlik ve açıklık” ilkeleri kapsamında Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve ilgili dokümanlara TÜİK internet sayfasından erişim imkânı sağlanacaktır."