TÜİK’e göre işsizlerin yüzde 29.3’ü 1 yıl ve daha uzun süredir iş arıyor

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Verilere yıllık bazda bakıldığında ise 2010’dan bu yana çift haneli rakamlara yerleşen ve sürekli artan işsizlik, bugün toplumsal olarak Türkiye’nin en önemli kronik sorunlarının başında geliyor. 2014’te yıllık yüzde 9.9 olan işsizlik oranı, geçen yıl yüzde 13.2 oldu.

Bu kapsamda işsizlerin iş arama sürelerinin durumu da bu kronik sorunu daha da büyütüyor. TÜİK ve İŞKUR güncel verileri bu konuda çarpıcı sonuçlar içeriyor:

- TÜİK’in yılın ilk çeyreğiyle (ocak-şubat-mart) ilgili verilerine göre sayıları 4 milyon 277 bin kişi olan işsizlerin yüzde 29.3’ü “1 yıl ve daha uzun süredir” bu durumda. Bu oran erkeklerde yüzde 25.1, kadınlarda yüzde 36.5. Yine işsizlerin yüzde 3.3’ü de “3 yıl ve daha uzun” süredir işsiz. “Bir yıldan daha az süredir işsiz” olanlar da yüzde 25.9 ile “1-2 ay”da yoğunlaşıyor.

‘HİZMET’TE YOĞUNLUK

- TÜİK’in verilerine göre işsizlerin daha önce çalıştığı sektöre bakıldığında yüzde 54’ünün hizmet, yüzde 16.8’inin sanayiden geldiği görülüyor. İnşaatın payı yüzde 12.7, tarımın payı yüzde 6.7 olurken, ilk kez iş arayan işsizlerin payı da yüzde 6.2. Ayrıca “8 yıldan önce işten ayrılanlar”ın payı da yüzde 3.6 oldu.

- İŞKUR’un başvurular üzerinden birikimli olarak hesapladığı işsiz sayısı ise mayıs ayı itibarıyla 2 milyon 893 bin kişi düzeyinde. Bu kişilerin yüzde 20’si “8-12 ay”, yüzde 22.1’i de “1 yıl ve üzeri süreli” işsiz durumda.

- Yine İŞKUR’un verilerine göre 1 yıl ve üzeri süreli işsizlerin yüzde 31.2’si 20-24 yaş grubunda bulunuyor. Bu yaş grubunun 8-12 aydır işsiz olanlar içindeki payı da yüzde 30.3.