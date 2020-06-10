TÜİK’te atama fırtınası: Bu kez 26 bölge müdürünün 10’u değiştirildi

10 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Enflasyon, işsizlik ve büyüme gibi ekonominin temel verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) son bir yılda “atama-görevden alma fırtınası” yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan TÜİK’te geçen bir yılda yaşananlar kısaca şöyle:

- Dönemin Başkanvekili Mehmet Aktaş, 18 Nisan 2019’da Merkez Bankası meclis üyeliğine seçildi. Aktaş’ın yerine ise kurumda başkan yardımcısı olan Yinal Yağan vekâleten atandı.

- Yağan’ın, Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapması uzun süre muhalefetin gündeminde kaldı.

Sümer Holding’e

- 22 Mayıs 2020’de Yinal Yağan sürpriz bir kararla Sümer Holding’e genel müdür olarak atandı. TÜİK Başkanlığı’na ise Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin vekâleten getirildi.

- Endüstri mühendisliği bölümü mezunu Şirin, 2018’de TÜİK’te göreve başlamıştı. TÜİK’te sadece 2 yıllık geçmişi olan Şirin’in vekâleten başkanlığa getirilmesi de eleştiri konusu oldu.

- Ayrıca Şirin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürü Elif Esen’in eşi olması da yine eleştirildi. Muhammed Cahit Şirin ile Elif Esen’in düğünlerinde nikâh şahitliğini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapmıştı.

- Şirin’in atanmasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bu kez TÜİK’teki 26 bölge müdürünün 10’u görevden alındı.

Bu süreci değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Tam bir rezalet. Bütün dünyada bunlar güven kurumudur. En etkin, yetkili, istikrarlı kadrolar buralarda olur. Zaten TÜİK verilerine güven kalmadı. Bu tür uygulamalarla hem yurtiçi hem yurtdışında güvensizlik ortamı yaratılıyor” dedi. CHP’li Muharrem İnce de sosyal medyadan şu yorumu yaptı: “Enflasyonda, işsizlikte, büyümede cici rakamlar geliyor.”