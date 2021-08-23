Tüketici güven endeksi tam gaz geri gitti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta, geçen aya göre yüzde 1,6 azaldı. Temmuzda 79,5 olan endeks, ağustosta 78,2'ye geriledi.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi temmuzda 57,9 iken, ağustosta yüzde 5,8 artarak 61,3'e çıktı.
12 AYLIK DÖNEM DE GERİLEDİ
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuzda 79,8 iken, ağustos yüzde 1,4 azalarak 78,6'ya geriledi.
Temmuzda gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 83,2 iken, ağustosta yüzde 9,6 gerileyerek 75,3 olarak kayıtlara geçti.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi temmuzda 97 iken, ağustosta yüzde 0,7 artarak 97,7'ye yükseldi.
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