Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden "Orman yangınlarını fırsata çevirenleri şikayet edin" çağrısı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:33

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınların ardından, yangın ihtiyaç malzemelerinin fahiş fiyattan satıldığına ilişkin şikayetlerin arttığını söyledi.

Yangında ihtiyaç duyulan bazı ürünlere fahiş zamlar yapıldığı ve haksız fiyat artışları uygulandığının kamuoyuna yansıdığını belirten Bakal, birkaç gün içinde yangın söndürme topu, eldiven, yangın kremi gibi birçok ürün fiyatının yükseldiğine dikkati çekti.

Bakal, "Tüketicimizin bu konuda hassas davranarak konuyu muhakkak ilgili mercilere bildirmesi önem arz ediyor. Devletimiz fırsatçılara gereken cezayı verecektir. Emin olun ki fırsatçılık ülkeye ihanettir. Toplum olarak hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu günlerde ihtiyaç duyulan ürünlerin fiyatlarıyla oynanması çok üzücü. Ticaret Bakanlığı, bu konularla ilgili ALO 175'i kurdu. Haksız fiyat artışı yapılan ürünlerde kullanımı söz konusu olan mobil uygulama da yaptı. Tüketici olarak suça göz yummamalıyız." dedi.