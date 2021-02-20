20 Şubat 2021 Cumartesi, 00:39

- İki yıl önce yayımlanan öykü kitabınız Notalar Apartmanı’nda çocuk edebiyatında bir ilke imza atıp sözü ve müziği size ait bir şarkı da bestelemiştiniz. Bunu Satranç Apartmanı kitabıyla da sürdürdünüz. Androtopyaya Yolculuk’ta ise tam da gençlerin seveceği türde bir şarkıyla, “İnsanlık Şarkısı”yla çıktınız karşımıza. Romanla bu şarkının bağlantısını nasıl tanımlarsınız?

Bu, aslında romandaki bir android tarafından insanlara doğru yolu göstermek için yapılan bir şarkı. Bu kez sadece sözler bana; müzik ve düzenlemeyse Dilara ve Serdar Baykal’a ait. Şarkının klibi, kitabın finalinde robotların insanlara uygulayacağı “hipnoeğitim”in bir parçası olarak insanların sanal gerçeklik kasklarına düşüyor. Klibi de buna uygun tasarladık. Çocuklar o sayfaya geldiklerinde QR kod aracılığıyla klibe ulaşabiliyorlar.

- Ütopyaya Yolculuk, Distopyaya Yolculuk ve Androtopyaya Yolculuk kitaplarında sırasıyla önce Mavi’nin dilinden, daha sonra Kitap’ın ve en sonunda da üçüncü kişinin dilinden hikâyeleri dinliyoruz. Bu seçim belli bir amaca hizmet ediyor mu?

Yaşamım boyunca kendimi tekrar etmekten, kendime yeni bir şeyler katmadan yaş almaktan hep endişe etmişimdir. Kitaplarımda da bunu yansıtıyorum sanırım. Kendimi yinelemektense yenileme taraftarıyım. Heyecanımı kaybetmemem için yeni bir şeyler ortaya koymalıyım.

Kitaplarımın salt çağdaşlarımdan farklı değil, daha önce ürettiklerimden de farklı olması önemli benim için. İlk iki kitapta karakterler kendi maceralarını anlatıyordu. Son kitaptaysa tek bir kişinin değil, tüm insanlığın macerası var. İklim değişikliğine zemin hazırlayan, çalışmaktan kaçınıp, hem kendini hem de gezegenini mahveden insanlığın macerası…

- Kitapta Turing ve Asimov sıkça karşımıza çıkan isimler. Esin kaynağınız olduklarını söyleyebilir miyiz? Bu isimleri çocuklara ileri okuma ve araştırma için önerir misiniz?

Bilim kurgu yazarı, gelecek senaryolarına hâkim olmalı ve nihayetinde de kendi öngörülerini tutarlı bir şekilde ortaya koyabilmelidir. Bu sırasında beslendiğim isimler de oluyor haliyle. Kitaplarımda onlara yer vermeyi önemsiyorum. Çocuklar bu isimlerden haberdar olmalı. Çocukları doğrudan o kişileri okumaya yönlendirmem erken olur. O nedenle yapay zekâ alanına hâkim çok değerli akademisyenlerimizden Prof. Dr. Tülay Yıldırım’ın ön sözü ile başlıyor kitap. Yapay zekâyı geçmişten bugüne çocukların anlayabileceği bir dille öyle güzel özetledi ki… Jetgillerden Asimov’un robot yasalarına, Turing testine kadar pek çok aydınlatıcı bilgi yer alıyor ön sözde…

Androtopyaya Yolculuk / Şöhret Doğruyol Sağbaş / Epsilon Yayınları / 184 s. / 2021.