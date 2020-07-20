Tuma Çelik HDP’den ihraç edildi

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:22

Hakkında cinsel istismar fezlekesi düzenlenen HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partiden ihraç edildi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla HDP Merkez Disiplin Kurulu’nun Tuma Çelik’i ihraç ettiğini duyurdu.

Oluç, Disiplin Kurulu’nun Çelik’in istifasına rağmen kovuşturmayı sürdürdüğünü belirterek, “İktidar yanlısı medyada bize yönelik ağır suçlamalarda bulunuldu. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Kadına yönelik suç toplumsal mesele ve siyasi partilerde de zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Biz kendimize çok güveniyorduk, kararlılığımız net ve açıktır. Kadına yönelik işlenen suçlar konusunda HDP tavizkar davranmaz” diye konuştu.

Eşini dövdüğü ileri sürülen HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında da konuşan Oluç, Merkez Disiplin Kurulu’ndan bu hafta içinde karar çıkacağını belirtti.