Tunç Soyer 9 Eylül Yarı Maratonu'nda koşacak

05 Eylül 2020 Cumartesi, 15:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan 9 Eylül Yarı Maratonu standında Maraton için kaydını yaptırdı ve koşu numarasını aldı. 35001 göğüs numarasıyla yarışacak.

Başkan Soyer, "Pandemi koşulları elimizi kolumuzu bağlıyor ama arkadaşlarımız çözüm üretiyor. Emek veren, çözüm üreten herkesi kutluyorum. Bütün bunlardan vazgeçmemiz bizi çoraklaştıran, çölleştiren, kolumuzu kanadımızı kıran etkiler yaratır. Biz umudumuzu koruyor ve büyütüyoruz” dedi.

9 Eylül Yarı Maratonu saat 07.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Sporcular İnciraltı’ndan dönerek Cumhuriyet Meydanı’nda yarışı tamamlayacak.