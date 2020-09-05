Tunç Soyer 9 Eylül Yarı Maratonu'nda koşacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yarın 8. kez koşulacak 9 Eylül Yarı Maratonu’na kaydını tamamladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan 9 Eylül Yarı Maratonu standında Maraton için kaydını yaptırdı ve koşu numarasını aldı. 35001 göğüs numarasıyla yarışacak.
Başkan Soyer, "Pandemi koşulları elimizi kolumuzu bağlıyor ama arkadaşlarımız çözüm üretiyor. Emek veren, çözüm üreten herkesi kutluyorum. Bütün bunlardan vazgeçmemiz bizi çoraklaştıran, çölleştiren, kolumuzu kanadımızı kıran etkiler yaratır. Biz umudumuzu koruyor ve büyütüyoruz” dedi.
9 Eylül Yarı Maratonu saat 07.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Sporcular İnciraltı’ndan dönerek Cumhuriyet Meydanı’nda yarışı tamamlayacak.
Video Haberler
- İmamoğlu çiftinden dikkat çeken paylaşım
- Show TV'de 'Cumhuriyet' sözcüğüne sansür!
- Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu
- 40 yıllık yerinden apar topar çıkardılar
- Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
- Aytaç Ünsal hastaneden böyle çıktı
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı
- Başkent'te skandal görüntüler! Yavaş talimat verdi