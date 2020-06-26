Tunç Soyer: Alsancak için hayallerimi süsleyen 2 proje var

26 Haziran 2020 Cuma, 15:13

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 91. toplantısının gündeminde Alsancak vardı. Kurul üyeleri, "Nasıl bir Alsancak olmalı" konu başlığı altında kentin önemli merkezi olan Alsancak'ın sorunlarını ve gelecek perspektifini pek çok yönden ele alarak görüş alışverişinde bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle çevirimiçi gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan İEKKK Başkanı Sıtkı Şükürer, Alsancak'ın bir cevher olduğunu belirterek, "Bu değerli cevher özel dokunuşlara muhtaç. Alsancak'ı tarihten gelen hakkına kavuşturma ihtiyacı içindeyiz. Başlı başlı başına özel bir proje olarak ele alınmalı; sadece bu bölgede yaşayanların değil tüm İzmir'in, merkezi idarenin, kamunun, sivil toplumun kuruluşlarının gündeminde olmalı" dedi.

18 SOKAK YAYALAŞTIRILACAK

Toplantıda Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, Alsancak'ta trafik, ulaşım, ve otopark düzenlemeleri ile ilgili planlanan ve yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı. Kentte hava kalitesinin artırılması, daha temiz ve sağlıklı bir kentsel çevre yaratılması amacıyla konusunda uzman danışmanlar ile katılımcılık esasıyla hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi 2030 Ulaşım Ana Planı ve devamında Eylem Planları çerçevesinde çalıştıklarını söyleyen Yaygel, "Büyükşehir olarak metro, raylı sistem yatırımlarına hız vererek toplu ulaşımı özendiriyor, bisiklet ve yaya ulaşımını teşvik ediyoruz. Alsancak ile ilgili stratejimiz bölgede ikamet edenlerin ücretsiz veya düşük ücretle kendi otoparklarına sahip olması, bölgeye dışarıdan gelenler için bu rakamın yüksek olması. İzmir bisiklet ve yaya eylem planına göre Alsancak'ın yaya öncelikli b&ou ml;lge olması öngörülüyor. 18 sokağın kısa süre içinde yayalaştırılması ile ilgili karar almak için çalışmalara başladık. Yayaların öncelikli olduğu taşıtların kontrollü geçtiği paylaşımlı yol uygulaması yapacağız. Bornova Sokağı'nda da aynı şekilde yıl sonuna kadar yayalaştırılmış olacak" dedi.

58 KİLOMETRELİK BİSİKLET PLANI

Yayaların sözünün geçtiği bir kent merkezi yaratmak istediklerini belirten Yaygel, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Agora'ya çalışılan Turist Yolu projesinin bir parçası olarak Talatpaşa Bulvarı'nda yükseltilmiş yaya geçidi yaptıklarını, zeminde ise İzmir'e özgü grafik tasarımları kullandıklarını söyledi. Yaya öncelikli Alsancak için Liman Viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında nostaljik tramvay projesi üzerinde çalıştıklarını da dile getiren Yaygel, daha çevreci bir kent için üniversitelerin katılımıyla hazırladıkları bisiklet eylem planı doğrultusunda İzmir genelinde kısa vadede 58 kilometrelik yeni bisiklet yolu yapacaklarını belirtti. Bunun 40 kilometresini pandemi döneminde yolu çizgilerle ayırarak hayata geçirdiklerini söyleyen Yaygel, "Vasıf Çınar Bulvarı'nda bisiklet düzenlemesi yaptık. Bölge halkıyla yaptığı mız toplantıda yurttaşlar bisiklet yoluna karşı olmadıklarını evlerinin önünden eşya taşıyıp, yaşlıları indirip bindiremediklerini söylediler. Biz de UKOME kararı alıp belirli saatlerde bu işlemleri yapabilecekleri bir düzenleme yapacağız. Sürdürebilir, temiz, yeşil bir İzmir kent merkezi için çalışıyoruz Şehirlerine değer katan kent merkezleri yaya ve insan odaklıdır. İzmir'in en değerli kenti merkezi de Alsancak'tır. Çocuklarımıza otobüse teslim olmuş bir kent değil, yaya ve insana öncelik veren sürdürülebilir bir kent bırakmak istiyoruz."

KURUL ÜYELERİNDEN TEŞEKKÜR

Kurul üyelerinden EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Rebii Akdurak, Arkas Holdiğin CEO'su Önder Türkkanı, ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Bilget, TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Yüce, ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güçlü, ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, ESBAŞ Başkanı Faruk Güler, Urla Bağ Yolu Başkanı Can Ortabaş, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık söz alarak Alsancak’ın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirme yaptı. Alsancak ile ilgili kapsamlı bir toplantı yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren kurul üyeleri, kentin en önemli merkezlerinden Alsancak’ın yeşil dokusunun artırılarak, yaya öncelikli, kültür san at ağırlıklı gelişmesi gerektiğini vurgulayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yayaya ve bisiklet kullanımına yönelik düzenlemelerinin bu anlamda çok önemli olduğunu belirtti.

BİSİKLET KULLANIMINI ARTIRMALIYIZ

Katkılarından ötürü kurul üyelerine teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi sonrasında tüm dünyada özel otomobil kullanımının arttığına bunun da trafik sorununa neden olduğuna dikkat çekerek bisiklet kullanımının öneminin attığını vurguladı. Başkan Soyer, “Pandemi sonrasında yeni normalleşme denilen süreç başladı. Bu eskiye dönmek bağlamında değil tabi eskiye dönülmeyecek yeni bir hayat başlıyor. 10 Mart 2020 tarihinde toplu taşıma günlük kullanım rakamı 1 milyon 900 bindi. Bu rakam pandemi boyunca 200 binlere kadar indi. Şuanda 900 bine çıktı. Yani yaklaşık yarısı. Bu insanların özel araçlarını kullandıklarını gösteriyor. Bu da trafik sorununu artırıyor. Bütün dünyada böyle olduğu için ülkeler, kentler çeşitli çözümler üretmeye başlamış. Paris bisikle t kullananlara 400 Euro nakit ödeme yapıyor. Biz de gerçekten bisiklet ulaşımını özendirmek mecburiyetindeyiz. İzmir bisiklet için zaten cazip bir kentti. Şimdi bu cazibeyi daha çok hayata geçirmeli ve daha çok kullanmalıyız. Bunun için geliştireceğimiz promosyon yöntemleri olacak” dedi. Tüm dünyada kent merkezlerine motorlu araç girişinin sınırlandığını hatırlatan Başkan Soyer, “Daha az motorlu aracın girdiği akülü araçların, bisiklet kullanımının arttığı yayaların keyifle yürüyüş yapacağı bir Alsancak hayal ediyoruz. Alsancak’ın gelişimi ile ilgili tüm öneri ve talepleri bir bütün olarak değerlendirecek bir çalışma sürdürüyoruz. Hiçbirin ihmal etmeden hepsinin önceliklerini gözeterek bir çözüm ortaya koyacağız” dedi.

ALSANCAK GARININ ÖNÜ DÜZENLENECEK

Alsancak Garı’nın önünde oluşturacakları meydan ve trafiğin yer altına alınmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Soyer, "Proje çalışmaları yürüyor. Çok sıkıntılı tablolarla karşılaşıldı. Alüvyonlu bir taban olduğu ortaya çıktı. 2 ay içinde proje bitecek. Biz bu alt geçidi mutlaka yapacağız. İzmir'in kent trafiğinin rahatlatılması için kritik kilit noktalarından birini de çözmeyi planlıyoruz” dedi. Soyer Havagazı Fabrikası'nı gençlik merkezine dönüştürdüklerini, İzmir'i Fabcity haline getirmek istediklerini söyledi.

ALSANCAK VE KÜLTÜRPARK İÇİN İMAR PLANI

Alsancak için 1/5000’lik imar planı hazırlıklarının sürdüğünü, Kültürpark için de koruma amaçlı imar planı çalışmasının sonuna geldiklerini söyleyen Başkan Soyer, şunları kaydetti: “Kültürpark hem doğal sit aynı zamanda da tarihsel sit. Neden? Çünkü Kültürpark’ı yapan kurucu idare halk üniversitesi olarak öngörmüş. Biz de buna saygı duymak zorundayız. Koruma amaçlı imar planımız bir yanıyla doğal bir yanıyla da tarihsel siti koruyan bir tablo ortaya çıkaracak. Kültürpark’ı kültür sanat ağırlıklı, içinde butik müzenin olduğu, sokak tiyatrosu etkinliklerinin yapıldığı bir yer haline getireceğiz”

ALSANCAK İÇİN 2 PROJE

Alsancak denilince hayallerini süsleyen iki önemli projenin olduğunu söyleyen Başkan Soyer; “Biri Ege Mahallesi diğeri de Liman arkası bölgesi. Ege Mahallesi ile ilgili kentsel dönüşüm projelerini tamamladık. Kısa bir süre sonra yapım ihalesine çıkıyoruz. İzmir’de iki ay içinde bin 200 konutun kentsel dönüşümü ile ilgili 4 ayrı ihale yapacağız. Ege Mahallesi önceliklerimizden birisi. İnşaat sektörü bir kriz içinde. Gerekiyorsa belediyenin şirketlerini bu ihalelere sokup bu projeyi gerçekleştireceğiz. Liman arkası bölgesini biz aslında ikinci bir Alsancak olarak tasavvur ediyoruz. Gençlerin daha çok rağbet edeceği, kültür sanat, yeme içme mekanlarının içinde yer alacağı bir yaşam alanı olacak.”

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken İzmir’deki işletmelerin pandemi sonrası normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmak ve İzmir’in güvenli biçimde bu süreci atlatmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Turuncu Çember sertifikası hakkında bilgi verdi. Eken ayrıca İzmir'in binlerce yıllık tarihinin ortaya koyduğu eserleri, desenleri İzmir'in farklı yerlerine yansıtarak şehri instagram platosuna çevirmek istediklerini bunun ilk örneğinin Fethi Sekin feribotu diğerin ise Talatpaşa Bulvarı'ndaki yükseltilmiş yaya geçidinin üzerindeki çizimler olduğunu söyledi. Yaz nedeniyle İEKKK toplantılarına arar verilmesi kararı alınırken, 92. İEKKK'nın Eylül ayında yapılması kararlaştırıldı.