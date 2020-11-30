Tunç Soyer: Bu başarıyı ödüllendireceğiz

30 Kasım 2020 Pazartesi, 15:30

İzmir ve Ege’nin ekonomik potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesinin yolunu açacak görüş ve önerilerin gündeme getirildiği, uygulamaya dönüşebilecek ekonomik, sosyal, uluslararası politikaların tartışıldığı Ege Ekonomik Forum, "Dönüşümün içindeyiz" temasıyla İzmir’de başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çevrimiçi olarak yapılan forumun açılışında yaptığı konuşmada pandeminin sağlıkla beraber dünyada büyük ekonomik sorunları beraberinde getirdiğini, ülkede devam eden ekonomik sıkıntıların daha da derinleştiğine değinerek, İzmir’de son 18 ayda orman yangını, pandemi, tsunami ve deprem felaketi yaşadıklarını zamanlarının önemli bir kısmını kriz yönetimiyle ve sıkıntılara çözüm bulmakla geçirdiklerini söyledi.

"KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRMEYİ TECRÜBE ETTİK"

Bu sıkıntıların kendilerine krizlerle mücadele konusunda önemli deneyimler de kazandırdığını söyleyen Soyer, "Pandemi, deprem ve benzeri tüm krizlere hazırlıklı olmamız için çağı doğru okumak, yaşanan gelişmelere karşı hazırlıklı olmak ve güçlü bir vizyon ortaya koymanın önemini kavradık. Belki de en önemlisi, bu krizleri fırsata çevirme ihtimalini tecrübe ettik" dedi.

"ORTAK AKIL" VURGUSU

İzmir'de gençlerin yenilikçi fikirleri geliştirebilmeleri için yaptıkları çalışmaları da aktaran Soyer şunları söyledi:

"Paydaşlarımızla, Sosyal Girişimcilik ve Gıda Girişimciliği programlarını başlattık. TÜSİAD ile girişimcilik ve inovasyon kuluçka merkezi açıyoruz. Meslek odalarımızla belediyemizin güçlerini birleştirip IzQ isminde bir girişimcilik ve inovasyon şirketi kuruyoruz. Bir Kira Bir Yuva Kampanyası’nı, İhtiyaç Haritası ve STK Afet Koordinasyon Platformu ile birlikte yürüttük. Bir aydan bile kısa bir sürede 40 milyondan fazla bağış topladık ve afetzede hemşerilerimizin kış aylarını bir yuvada geçirmesini sağladık. Bu durum, deprem gibi büyük bir felakette ortak akıl ve yenilikçi fikir sayesinde ne kadar kıymetli işler başarabileceğimizin en güncel ve en etkili örneği.”

“Değişimden olumsuz etkilenen değil, bu değişimi fırsata çeviren bir noktada bulunmamız gerekiyor” diyerek sözlerini sürdüren Soyer, şöyle konuştu:

“Dirençli kent yaratmanın özünde, doğaya saygı ve onunla uyum var. Özetle dünya, köklü bir dönüşüm sürecindeyken, İzmir’i ve bölgemizi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu dönüşüm sürecinin öne çıkan bir parçası haline getirmemiz, yoksulluğu, gelir adaletsizliğini, eşitsizlikleri değiştirmemiz mümkün. Başka bir yaşamın mümkün olduğunu hem ülkemize, hem de dünyaya gösterebilmek, onlara ilham verebilmek elimizde. Yeter ki inanalım. Yeter ki bu buluşmamızda olduğu gibi ortak akıl çağrısında daha fazla buluşalım, dayanışmayı artıralım ve ortak emek ile yenilikçi fikirler ortaya koyalım. Tıpkı pandemi ve depremde yaptığımız gibi.”

SOYER: AVRUPA ŞAMPİYONU KIZLARIMIZLA İFTİHAR EDİYORUZ

Ritmik Cimnastik’te Avrupa Şampiyonu olan kadın sporcuları da tebrik eden Soyer, “İçimizi karartan haberlerden sonra dün ilk kez içimizi aydınlatan bir haber okudum. Zaferin altı yıllık sırrı diyen bir haber… Kadın Ritmik Cimnastik takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Kardelen çiçekleri inanılmaz bir başarı ortaya çıkardılar. Toplumlar doğa gibidir. Bir enerji birikiyor ve bu enerji bazen deprem olarak kendini gösteriyor; sarsılıyoruz. Bir enerji birikiyor ve bir gün ortaya Avrupa şampiyonu gençler olarak çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kardelen çiçeklerimizle iftihar ediyoruz” diye konuştu.

"BU BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRECEĞİZ"

Bu başarının unutulmasına izin vermemek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne öneri getirerek genç kızların ödüllendirilmesini sağlayacaklarını dile getiren Soyer, EGEV aracılığıyla İzmir’in güçlü dinamiklerine de bu konuda destek olmaları için çağrıda bulundu. Soyer, “Bu kızlarımızın 6 yıllık emeğinin unutulmasına izin vermeyelim. Onları taçlandıracak çalışmaları beraber büyütelim. Onlara sahip çıkalım ki aynı şekilde hevesle çalışan gençlerimizin önünü açalım” dedi.