Tunç Soyer, harekete geçti: 3 sene sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim

13 Temmuz 2021 Salı, 16:31

İzmir Körfezi’ndeki kirliliğe dikkat çekmek ve "3 sene sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" sözünü yerine getirmek için kolları sıvayan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, körfezi kirleten en önemli unsurlardan biri olarak gösterilen İzmir Körfezine dökülen 401 km uzunluğundaki Gediz Nehri’nden kaynaklanan kirliliği yerinde görmek, sorunun çözümü için yol haritası oluşturmak için üç gün boyunca bölgede incelemelerde bulunacak.

GEDİZ TEMİZLENMEDEN KÖRFEZ TEMİZLENMEZ

Soyer, İzmir Körfezindeki kirliliğin nedenleriyle ilgili yaptırdığı çalışmalarda kirliliğe neden olan baş aktörün Gediz Nehri olduğu tespiti yapılmıştı. Uzmanlar, Gediz Nehri’nin kirliliğinin İzmir Körfezi’nin temizlenebilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak gösteriliyor. İzmirliler, "Yıllar önce bu nehirde yüzülür hatta suyu içilirdi. Şimdi su kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah akıyor ve kokudan durulmuyor. Bu nehirden su değil, zehir akıyor" diyorlar...

MANİSA İÇİN DE TEHDİT

Gediz nehri bir tarım şehri olan Manisa’nın da can damarı, tarımsal sulamada Gediz Nehri’nin önemi çok büyük. Türkiye’nin en bereketli havzalarından olan Gediz Havzasında, özellikle toprağa karışan ağır metaller ve kimyevi atıkların tarımsal ürünlerin verim ve kalitesini düşürüyor.

TEMİZ GEDİZ TEMİZ KÖRFEZ BULUŞMASI

İşte bu nedenle Soyer, üç gün sürecek “Temiz Gediz Temiz Körfez Buluşması” programında Ege Bölgesi’nin doğal, kültürel ve ekonomik zenginliğinin asli nedenlerinden biri olan ama günümüzde bereket yerine birçok sorun taşıyan Gediz Nehri’ndeki sorunun çözümüne odaklanacak.

Gediz Nehri’nin doğduğu kaynaktan, denize döküldüğü noktaya yolculuğunu yerinde incelemek amacıyla 14 ile 17 Temmuz tarihlerinde bölgede incelemelerde bulunacak.

Temiz gediz Temiz Körfez programının son gününde 17 Temmuz’da saat 16.30’da Eski Gediz Ağzı’nda tüm program boyunca elde edilen veriler ışığında Gediz’in temizlenmesi için gerekli yol haritası ve talepler açıklanacak.