Tunç Soyer, ‘krizden çıkış’ olarak değerlendirdiği projeleri Cumhuriyet’e anlattı

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HDP binasına silahlı saldırının amacının İzmir’de var olan huzur ve dayanışmayı bozmak olduğunu söyledi. Soyer, “Buradaki özgürlük ikliminin, dayanışma ikliminin, rejime tehdit olduğunu düşünüyorlar. Tuzaklara düşmemek için birbirimizle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşememesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını ve kendisinin ikinci dönem tekrar başkan adayı olup olmayacağını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Soyer’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

- İzmir’de dönem dönem saldırılar oluyor; 2015’te Fırat Çakır’ın öldürülmesi, adliye baskını ve bunu engelleyen polis memuru Fethi Sekin’in şehit edilmesi, son olarak HDP binasının basılarak Deniz Poyraz’ın katledilmesi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu saldırıları?

Bu saldırılar ile İzmir’i test ediyorlar, deniyorlar. İzmir pandemide, depremde, olağanüstü dayanışma efsaneleri koydu ortaya. Bu birilerini rahatsız ediyor. Maalesef bunu bozmak istiyorlar. Bundan mutsuzlar çünkü. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz. İzmir demokrasinin kalesidir. Ve bunu korumak tuzaklara düşmemek için birbirimizle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.

- Dayanışma deyince, “Başka Tarım Mümkün” projesi ile İzmir’den Türkiye’ye tarım seferberliği başlattınız. Bu projeye neden ihtiyaç duydunuz?

Ben tarımda yaşadığımız ve bugün içine düştüğümüz bu durumun bir kader olmadığını biliyorum. Bu hikâye yanlış tarım politikaları nedeniyle bu günlere geldi. O yanlışların neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bereketli topraklar çok daha iyisini hakediyor. Dünyanın en güçlü tarım ülkelerinden biri olmalıyız. Yüksel dijital teknolojiyi kullanmayalım demiyoruz. Bunları da kullanalım. Ama bu bereketli toprakları kullanmamak ihanettir, istifade etmemektedir. İnsanlar bu kadar derin yoksulluk yaşarken, insanların yoksulluktan kurtuluşunun umudu olan tarımı bu kadar sahipsiz, başıboş ve plansız programsız bırakmak doğru değil. Bunlar bir kader değil. Küçük çiftçiyi destekleyerek köyden kente göçü durdurmak gerek. Köy ile kent arasında denge kurmak gerek. Köylünün doğduğu yerde doymasını sağlamak mümkün. Bunlar mümkün ama yapılmadı. Israrla yapılmıyor. Çünkü insanlar yoksullaşsın isteniyor. Bütün Türkiye’de üretici tarım işçisi haline getiriyorlar. Ona dayanamayan gitsin kentte iş bulsun, issiz ordusuna katılsın daha ucuza çalışsın istiyorlar.

‘İŞSİZLİĞİN PANZEHİRİ TARIM’

- Türkiye genelinde artan issizlik sizlere nasıl yansıdı. Şu ana kadar size başvuran işsiz sayısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

İşsizliğin bitmesinin panzehirinin tarım olduğunu biliyoruz. Şu an bize ulaşan ve bekleyen 225 bin özgeçmiş (CV) var. İnsan doğduğu yerde doyuyorsa niye toprağını terk etsin. Ata evini geleneğini yaşam tarzını kültürünü niye bıraksın. Ama biz mecbur bırakıyoruz. Vatandaş doyamıyor. 80 TL aldığı yemi 150 TL ye alırsa nasıl devam edecek. Sütün fiyatı ortada. Etin fiyatı ortada. Bu kısırdöngü ithalat odaklı dönen bir döngü. İthal ettikçe daha çok ithal etme mecburiyetinde bırakılıyor. O mecburiyetle dışa bağımlılığın daha çok artıyor.

- Ankara’da onay için bekleyen projeleriniz var mı?.

Halkapınar - Otogar arasında sekiz yıldır bekleyen metro hattı var. Hükümetin, İzmir’de bir metre metrosu yok. Türkiye’de böyle başka bir il yok. Metroları devlet yapar.. Ama İzmir’de yapılan yok. Sekiz yıldır bekleyen Halkapınar - Otogar arası bir metro güzergâhı var yapılacak. Yatırım planına alınmış, biz her şeyi hazırladık. Ama bekliyoruz. Bunun altında ne aranırsa aransın. Ben daha ne diyeyim.

‘HİZMETE DEVAM EDERİZ’

- 31 Mart yerel seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla WhatsApp grubu kuruldu. İletişim kurabiliyor musunuz?

Kaç defa dilekçe yazdık, görüşmek için müracaat ettik. Ama bir daha hiç görüşmedik. Derler ya bir işi yapmanın bir, yapmamanın bin sebebi vardır. Umurumda değil. Biz kent için çalışmaya hizmet yapmaya devam edeceğiz.

- İkinci dönem için tekrar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı düşünür müsünüz?

Bunlar nöbet işi. Görevlendirirler ise devam ederiz. Etmezlerse etmeyiz.

- Millet İttifakı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakarsınız?

Sayın genel başkanın adaylığına için memnuniyetle bakarız. CHP lideri bu dönemde olağanüstü bir liderlik örneği ortaya koydu. Her babayiğidin hakkı değildir. Zor işleri başardı. Bu memlekette bunları başarmak kolay değil. Dolayısı ile çok seviniriz.