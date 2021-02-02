Tunç Soyer'den 'evden çıkmayın' uyarısı

02 Şubat 2021 Salı, 08:55

İzmir'de gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Birçok ilçede yollardaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde ise kent merkezi ile Dikili Aliağa ve Foça'da şiddetli sağanak sele neden oldu.

TUNÇ SOYER: ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından konuyla ilgili İzmirlilere seslenerek uyarılarda bulundu.

Soyer, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz."

"Bugün Dikili'de yapacağımız muhtarlar toplantısı ve inceleme programımızı erteledim. İzmir'de çok şiddetli yağmurda oluşan su baskınlarına müdahale eden ekiplerimizi koordine etmek üzere Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyim. Birlikte bu afeti de aşacağız."

"Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın."

"Değerli hemşehrilerimiz, dere taşkınları nedeniyle oluşan su baskınları yüzünden İZBAN, Tramvay ve bazı hatlardaki otobüs seferlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açık tutmak için var gücüyle çalışıyor."

İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı.



İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz.

— Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 2, 2021

Bugün Dikili'de yapacağımız muhtarlar toplantısı ve inceleme programımızı erteledim.



İzmir'de çok şiddetli yağmurda oluşan su baskınlarına müdahale eden ekiplerimizi koordine etmek üzere Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyim. Birlikte bu afeti de aşacağız. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 2, 2021

Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın. pic.twitter.com/QvvelwPSPy — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 2, 2021

Değerli hemşehrilerimiz, dere taşkınları nedeniyle oluşan su baskınları yüzünden İZBAN, Tramvay ve bazı hatlardaki otobüs seferlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açık tutmak için var gücüyle çalışıyor. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 2, 2021

METEOROLOJİ'DEN İZMİR UYARISI

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.