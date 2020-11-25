Tunç Soyer'den 'ortak akıl ve üretim' çağrısı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’deki girişimcileri birer İzmir gönüllüsü olmaya ve İzmir’in gelişimine destek vermeye çağırdı. Tunç Soyer’in çağrısıyla eş zamanlı yayınlanan “İzmir Zamanı” adlı tanıtım filmini ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı, kendisi de İzmirli olan Haluk Bilginer seslendirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, İzmir Zamanı ortak akıl çağrısıyla ilgili şunları söyledi:
“Yaşadıklarımız bize gösterdi ki, dirençli kent olmanın iki mucizevi anahtarı var. Bunlardan ilki, birliktelik ve dayanışma. Şehrin çeşitli dinamiklerinin aynı hedefe odaklanması ve bir ortak akıl etrafında buluşması. Dirençli bir kent olmanın diğer bir sırrı ise yaşam hakkını gözetmenin kent yöneticileri tarafından en öncelikli görev olarak tarif edilmesi. Yaşam hakkını gözetip sonsuz saygı duymadan kentteki yaşam kalitesini yükseltmek de mümkün değil. İzmir’de dirençli bir kent olmanın odağına ortak aklı ve yaşam hakkını koyduk ve bu uzlaşma iklimini tüm paydaşlarımızla birlikte tesis ettik. Sosyal ve ekonomik gelişmenin kaynağını ise “yenilikçi düşünce” olarak tanımladık. Bu buluşmamız, doğamızla barışık, afetlere karşı dirençli, özgür ve uyum içinde bir yaşamı İzmir’den başlamak üzere inşa etmek için bir ortak akıl ve üretim çağrısıdır. Zira biz dönüşüme sadece mekânsal dönüşüm olarak değil fikirsel ve yönetimsel bir dönüşüm gerekliliği olarak bakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki mekânsal dönüşüm fikirsel dönüşümle beraber yürüdüğü zaman yaşamın topyekün bir değişimden bahsedebiliriz.”
HALUK BİLGİNER SESLENDİRDİ
İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gerçekleştirilen İzmir Zamanı Tanıtım Filmi’ni tiyatro ve sinema sanatçısı, kendisi de İzmirli olan Haluk Bilginer seslendirdi. İzmir’in 8 bin 500 yıllık mirasını günümüzle bütünleştiren film, tarih boyunca sayısız felaketi atlatmayı başarmış İzmir’in kalıcılığına vurgu yapıyor.
İzmir Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığıyla gerçekleştirilen İzmir Zamanı ortak akıl çağrısına katılmak isteyenler İzmir Vakfı’nın web sitesinden (www.izmirvakfi.org) bilgi alabiliyor. Çağrıya, İzmir gönüllüsü olarak, bir proje fikri sunarak veya İzmir Şehir Fonu’na destek olarak da katılmanın mümkün olduğu ifade ediliyor.
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