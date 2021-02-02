Tunç Soyer'den sel seferberliği
İzmir'de aşırı yağışlar Altınyol'un Turan bölümünde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yoldaki suyu tahliye etmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber olurken, Başkan Soyer de bölgeye geçerek çalışmaları yönetti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte gece saatlerinden itibaren aralıksız yağan yağmurun yarattığı olumsuzlukları gidermek için seferber oldu. Altınyol'un Turan bölümünde dereden ve üst kotlardan gelen yağmur sularının caddede birikmesi ve trafik akışında sıkıntıya neden olması nedeniyle İtfaiye, Fen İşleri ve İZSU Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Ekipler orta refüjde belirli aralıklarla suyun deniz tarafına akışını sağlayacak kesitler açtı. Bu arada İtfaiye ekipleri de kurdukları iki adet büyük su pompası ile yoldaki suyun denize tahliyesini sağladı. Su seviyesinin düşmesi ile birlikte yolda trafik akışı sağlanmaya başlandı.
Gelişmeleri afet koordinasyon merkezi olarak kullanılan İzmir Ulaşım Merkezi'nden (İZUM) izleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını koordine etti.
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