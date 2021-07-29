Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: 4.8 milyar dolar kamu parası çalındı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 4.8 milyar dolar kamu parasının gasp edildiğini duyurarak, yağmaya 460 iş insanının karıştığını belirtti.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı ve 'darbe' olarak nitelendirilen kararlarına dair açıklamalarda bulundu. Said, bugün televizyonda yayınlanan açıklamasında, 4.8 milyar dolarlık kamu parasının yağmalandığını duyurdu.
Yağmada 460 iş insanının dahli olduğunu belirten Said, yağmaya karışanlarla ceza kabilinden bir uzlaşıya gideceklerini vurguladı.
Said, kamu parasının yağmalanmasında yer alan iş insanlarına, ülkenin çeşitli bölgelerinde kalkınma projeleri gerçekleştirme çağrısında bulundu.
"YARGI ÖNÜNE ÇIKARILACAKLAR"
Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanı, yolsuzluklara ilişkin dosya ve dökümanları ortadan kaldırmaya çalışanların yargı önüne çıkarılacağını da sözlerine ekledi.
25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
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