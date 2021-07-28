Tunus'tan BM, AB ve Türkiye'ye güvence

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:24

Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin tüm yetkilerini dondurması ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden almasının ardından mevkidaşlarıyla konuşan el-Cerendi'nin, 'olağanüstü tedbirlerin geçici olduğunu' bildirdi.

Reuters'ın haberine göreTunus'tan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı el-Cerendi, mevkidaşlarına 'demokrasiye destek' sözü verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Tunus halkına desteğini vurguladığı aktarıldı. El-Cerendi ile görüşen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Tunus'un istikrar ve huzuruna verdiği önemi vurguladı.