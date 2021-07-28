Tunus'tan BM, AB ve Türkiye'ye güvence
Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi Türkiye, Fransa, İtalya, Almanya ve BM İnsan Hakları Komisyonu üyeleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin tüm yetkilerini dondurması ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden almasının ardından mevkidaşlarıyla konuşan el-Cerendi'nin, 'olağanüstü tedbirlerin geçici olduğunu' bildirdi.
Reuters'ın haberine göreTunus'tan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı el-Cerendi, mevkidaşlarına 'demokrasiye destek' sözü verdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Tunus halkına desteğini vurguladığı aktarıldı. El-Cerendi ile görüşen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Tunus'un istikrar ve huzuruna verdiği önemi vurguladı.
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