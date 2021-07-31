Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ekonomik çıkış arayışında

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Anayasal yetkilerini kullanarak başbakanı görevden alıp parlamentonun faaliyetlerini geçici olarak durduran Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, çok sayıda iş insanından önceki iktidar sırasında yağmalanan fonları iade etmelerini istedi. Said, 2011’de “Arap Baharı”na yol açan gelişmeler öncesinde de yolsuzluk ve kaçakçılıkla suçlanan yaklaşık 450 üst düzey yetkilinin dosyasını gündeme getirmişti. Bu kişilerin en az 5 milyar dolar kaçakçılıkta bulunduğu tahmin ediliyor.

Vatandaşın satın alım gücünü göz önünde bulundurarak tüccarlardan gıda fiyatlarını düşürmelerini de talep eden Said, 2011 yılından bu yana devlet bütçesinin dövizle finanse edildiği ülkedeki nadir doğal kaynaklardan olan fosfat üretiminin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Aynı zamanda üretimin durdurulması dosyasında yolsuzluk şüphelerinin çevrelediği, “dokunulmazlıktan yararlanan milletvekillerine” değindi.

Bu arada Said, Cumhurbaşkanlığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Ridha Garsalaoui’nin İçişleri Bakanlığı’na atandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Said’in Başbakan Hişam el Meşişi’yi görevden alması ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmasıyla gerilimin yükseldiği Tunus’ta bazı parti ve devlet kurumları hakkında yurtdışından para aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Bu partiler arasında, “ılımlı İslam” çizgisindeki, Ankara ile yakın ilşkileri bilinen Raşid Gannuşi liderliğindeki Ennahda Hareketi de bulunuyor.