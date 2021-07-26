Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu açıklamasının ardından başlayan olaylar sonrası, güvenlik güçlerinin, Katar merkezli Al Jazeera kanalının Tunus'taki ofisine baskın düzenlediği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:59
Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı
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Al Jazeera'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ofislerine sivil giyimli güvenlik güçlerince baskın düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, baskından sonra tüm çalışanların ofisten çıkarıldığı, cihaz ve telefonların kapatılmasının istendiği aktarıldı.

Söz konusu baskından önce Tunus güvenlik makamlarından herhangi bir uyarının gelmediği kaydedildi.


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