Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu açıklamasının ardından başlayan olaylar sonrası, güvenlik güçlerinin, Katar merkezli Al Jazeera kanalının Tunus'taki ofisine baskın düzenlediği bildirildi.
Al Jazeera'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ofislerine sivil giyimli güvenlik güçlerince baskın düzenlendiği ifade edildi.
BREAKING: Tunisia’s President Kais Saied dismisses Prime Minister Hicham Mechichi after violent protests in several Tunisian cities https://t.co/5QO2vmzD9N pic.twitter.com/CTEUZAg0fw— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 25, 2021
Açıklamada, baskından sonra tüm çalışanların ofisten çıkarıldığı, cihaz ve telefonların kapatılmasının istendiği aktarıldı.
Söz konusu baskından önce Tunus güvenlik makamlarından herhangi bir uyarının gelmediği kaydedildi.
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