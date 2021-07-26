Tunus emniyet güçleri Meclis önünde toplananlara müdahalede bulundu
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "Meclis'in yetkilerini dondurma" kararının ardından Meclis binası önünde toplananlara polis güçleri müdahalede bulundu.
Cumhurbaşkanı Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında darbeye karşı çıkanlarla darbeye destek verenler başkent Tunus'taki Meclis binası önünde toplandı.
Emniyet güçleri ise taraflar arasında arbede çıkmaması için meclis önünde toplanan kalabalığa müdahale etti.
Tunus’ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.
Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.
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