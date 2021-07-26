Davutoğlu'ndan Tunus açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum...

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:53

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentoyu dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını ve hükümet ile Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını duyurdu.

Ülkede yaşanan gelişmeler üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir açıklama yaptı. Yaşananları darbe girişimi olarak niteleyen Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir dizi çağrıda bulundu.

Davutoğlu'nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"1-Arap Baharı sonrası demokrasiye geçiş tecrübesinin barışçıl bir şekilde sürmekte olduğu tek ülke olan Tunus’ta Cumhurbaşkanı üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini en şiddetli şekilde kınıyorum.

2-Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum: Bölgemizde yeni bir istikrarsızlık kaynağı olan bu gelişme karşısında ortak bir açıklama İle Tunus’ta demokrasiye destek vermeliyiz.

Darbe kim tarafından hangi gerekçeyle ve nerede yapılırsa yapılsın lanetlenmelidir.

3-Sn. Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum:

-TBMM acilen Tunus Meclisine ve tutuklu milletvekillerine destek açıklamasında bulunmalı ve demokrasi dışı bu tutumu kınamalıdır.

-Taraflarla görüşerek gerilimi düşürmek üzere Tunus’a hemen bugün bir heyet gönderilmeli

4-Tunus’un komşuları Libya ve Cezayir’in liderleri ile acilen görüşülerek gerilimin bölgesel bir krize dönüşmesine engel olunmalı.

-Tunus’a komşu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, sürece olumlu katkıda bulunabilecek ülke liderleri ile istişarelerde bulunulmalıdır."