Tunus Cumhurbaşkanı, başbakanı görevden aldı ve meclisin tüm yetkilerini dondurdu
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıkladı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu.
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