Tunus Cumhurbaşkanı, başbakanı görevden aldı ve meclisin tüm yetkilerini dondurdu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıkladı.

AA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 00:18
Tunus Cumhurbaşkanı, başbakanı görevden aldı ve meclisin tüm yetkilerini dondurdu
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu.

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