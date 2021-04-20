Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra koronavirüsten ölen Gülhan, toprağa verildi

20 Nisan 2021 Salı, 13:09

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 6 yıllık evli Kemal ve Gülhan Baruönü Sancı, bebekleri olmayınca tüp bebek yöntemine başvurdu. Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tedaviyle hamile kaldı.

5 aylık hamile olan Gülhan Baruönü Sancı, tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti. Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalandı, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği, durumu ağırlaşınca sonlandırıldı. Genç kadın, önceki gece doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ



Gülhan Baruönü Sancı'nın cenazesi, bugün yaşadığı Filyos beldesine getirildi. Filyos Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında Sancı'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Büyük üzüntü yaşayan eşi Kemal Sancı, taziyeleri kabul etti. 3 gün sonra doğum günü olan Gülhan Baruönü Sancı, namazın ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

