Türbedeki TikTok paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı... Karar verildi

20 Nisan 2021 Salı, 15:41

Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde ilahi eşliğinde iddiaya göre "uygunsuz hareketler" yaparak video çeken Hazar Ş., görüntüleri TikTok adlı video paylaşım sitesinde yayınladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "İslami değerlere hakaret" ettiği öne sürülen Hazar Ş. ile ilgili soruşturma başlattı. Hazar Ş’nin, Mardin’in Midyat ilçesinde olduğu tespit edildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hazar Ş’nin, Midyat’ta bulunan arkadaşının evine operasyon yaptı. Hazar Ş. gözaltına alındı.

Hazar Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SEGBİS üzerinden Adana Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Hazar Ş., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



