Türbedeki TikTok paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı... Karar verildi
Bir türbede çektiği görüntüleri TikTok'ta paylaşmasının ardından gözaltına alınan Hazar Ş. hakkında karar verildi.
Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde ilahi eşliğinde iddiaya göre "uygunsuz hareketler" yaparak video çeken Hazar Ş., görüntüleri TikTok adlı video paylaşım sitesinde yayınladı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "İslami değerlere hakaret" ettiği öne sürülen Hazar Ş. ile ilgili soruşturma başlattı. Hazar Ş’nin, Mardin’in Midyat ilçesinde olduğu tespit edildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hazar Ş’nin, Midyat’ta bulunan arkadaşının evine operasyon yaptı. Hazar Ş. gözaltına alındı.
Hazar Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SEGBİS üzerinden Adana Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Hazar Ş., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
- Grip ve nezle belirtisi olanlar dikkat!
- Baskında ceza kesilen genç, “Abi sadece maç yapıyorduk”
- Minibüste 'pes' dedirten görüntüler kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Hadise'nin kardeşinden 'Reza Zarrab' açıklaması
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Dava öncesi yasak!
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- 32 dev şirkete soruşturma
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi