Turgut Kazan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki

20 Mayıs 2021 Perşembe, 15:33

Duayen hukukçu Turgut Kazan, CHP ve İYİ Parti’nin Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) mutabakatına tepki gösterdi.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, TBMM tarafından HSK seçilecek 7 üyenin üç katı adayı belirledi. HSK seçimi için uzlaşma sağlandı. 7 üyeden 4’ünü AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, 3’ünü ise CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı belirleyecek.

Twitter hesabından CHP ve İYİ Parti’ye tepki gösteren Turgut Kazan, “Bunu yapmakla, birlikte bir HSK yaratmış ve yarattığınız o HSK’nın bütün yaptıklarına meşruiyet kazandırmış olmayacak mısınız” dedi.

Turgut Kazan şunları belirtti

“CHP ve İP'nin HSK mutabakatı büyük bir ayıptır. AKP ve MHP’nin belirlediği 10 temsilciye, İP'den 2/CHP'den 1 kişi eklense neyi sağlamış olacaksınız? Bunu yapmakla, birlikte bir HSK yaratmış ve yarattığınız o HSK’nın bütün yaptıklarına meşruiyet kazandırmış olmayacak mısınız?

Biz, RTÜK’teki gibi parti temsilcilerinden kurulu bir HSK istemiyoruz. HSK bağımsız, liyakat sahibi, iyi hukukçulardan oluşmalıdır. Partilerinize yakın 3 kişiye yer bulma arayışınızı asla kabul edemiyorum. Bu yaklaşımın hukuk devleti mücadelemize zarar vereceğini hatırlatıyorum.”