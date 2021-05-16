16 Mayıs 2021 Pazar, 17:04

Tam kapanma süreci yarın sona erecek. İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme kararlarını açıkladı. Kararlar, vatandaşın yüzünü güldürmedi. ANKA Haber Ajansı, Ankara'da yurttaşa, kapanma döneminin nasıl geçtiğini sordu. "Kapanma kötü geçti. Destek az verildi" diyen garson Özcan Öztürk, "Turistler hakkını helal ederse belki cennete giderler, biz hakkımızı helal etmiyoruz" sözleriyle sitem etti. 17 gündür evden çıkmayan Döne Akyüz, "Çok sıkıldım, rahatsızız. Dışarı çıkamıyoruz" diye dert yandı.

İRANLI TURİST: BİZ GEZEBİLİYORUZ

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta İranlı turist Azar, "Biz gezebiliyoruz ama her yer kapalı, hiç kimse dışarıda değil. Bir aydır Ankara’dayım daha önce İstanbul’daydım. Karantinadan önce geldim ve kaldım" diye konuştu.

"DERTLERİ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK"

"Karantina hiç iyi geçmedi. Esnaf mağdur, insanlar mağdur. Ne esnafa yardım ettiler ne vatandaşa yardım ettiler" diyen emekli, "üniversitede okuyan bir çocuğu olduğunu ve aldığı paranın yetmediğini" söyledi.

Emekli yurttaş, "Bu insanlar ne yiyecek hiç düşünmüyorlar, gündemi değiştirmek dertleri. Mafya davası çıkardılar gündemi değiştirmek için" sözleriyle tepki gösterirken, "Hiç kendilerinde hata bulmuyorlar. ‘Biz şurada hatalıyız’ desinler artık yeter" dedi.

"TURİST GEZİYOR, BİZİM HALKIMIZA VİRÜS VAR"

Emekli Hamza Tekin, "Milletin hali perişan. Turist dışarıda geziyor virüs yok, bizim halkımıza virüs var. Turistlerde virüs yok mu?" sözleriyle iktidar kararlarını eleştirdi. Kademeli normalleşme kararlarıyla ilgili, "Bu virüs gece mi çıkıyor, virüs sokaklarda ramazan davulcusu mu oldu?" diye soran Tekin, "Milleti bu hale düşürdüler, herkesin psikolojisi bozuldu hakkımı ne diye helal edeceğim?" sözleriyle sitem etti.

Tekin "Kafeler kapalı, alışveriş merkezleri açık. Zengini zengin ediyorsunuz fakirleri iyice öldürüyorsunuz" diyerek, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Millete üç beş kuruş getiriyorlar, şunu, bunu yapıyoruz diyorlar. Üç kuruş zam yapıyorlar, beş kuruş geri alıyorlar. Enflasyon yüzde 13,14 diyorlar bize göre enflasyon yüzde 50’yi geçti. Bir zeytinyağı olmuş 70 milyon, neyi helal edeyim? Bunların halka verdikleri maaşla iki gün idare etsinler gelsin kendi maaşımı da vereceğim. 5 yaşındaki çocuğa da sorsan artık neyin ne olduğunu biliyor."

"OYUMU AKP'YE VERİYORDUM, TEREDDÜTTEYİM"

İki yıldır işsiz olan üç çocuk babası Murat Vural, "Ben hakkımı kimseye helal etmiyorum, haklarımı alamıyorum ki helal edeyim" sözleriyle sitem etti ve şunları söyledi:

"17 günlük kapanma sıkıntıyla geçti. Devlet bin lira verecekti, vermedi. Vatandaşın verdikleriyle geçiniyoruz. Oyumu AK Parti’ye veriyordum şimdi tereddütteyim. Burada AKP, CHP, HDP diye bir şey yok burada geçim sıkıntısı var. Ben hakkımı kimseye helal etmiyorum, haklarımı alamıyorum ki helal edeyim."