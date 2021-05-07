Turistlerde muafiyet mutluluğu: Sokaklar bomboş, güneş ve deniz muhteşem
Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler sahile akın etti. Bir turist, mutluluğunu "Sahilde sadece yabancılar var. Güneş ve deniz muhteşem" diyerek dile getirdi.
Koronavirüs salgınına karşı "tam kapanma" nedeniyle getirilen kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarıyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları da çocuklarıyla birlikte denize girmeyi tercih etti. Kimileri ise güneş şemsiyesi altında arkadaşlarıyla sohbet ederek gününü değerlendirdi.
"ANTALYA ÇOK İYİ GELDİ"
Rusya'dan tatil için ilk önce Şili'ye gelen, ardından İstanbul'a geçerek 3 gün kalan Anastasia Osogostok (26), tatilini Antalya'da sürdürüyor. Konyaaltı Sahili'nde denize girip güneşlenen Osogostok, "İstanbul'un ardından Antalya çok iyi geldi. 7 gündür buradayım. Sokaklarda ve caddelerde çok polis var. Koronovirüs nedeniyle sokaklar bomboş. Sahilde ise sadece yabancılar var. Güneş ve deniz muhteşem" dedi.
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