Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 'müzik kısıtlaması' açıklaması

25 Haziran 2021 Cuma, 21:05

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında ''Kusura bakmasınlar'' diyerek açıkladığı müzik yasağıyla ilgili konuşan Ersoy, yasağın ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceğini söyledi.

BİLİM KURULU'NU İŞARET ETTİ

Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Kabine toplantısı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı yapıyor. Bilim Kurulu'ndaki tasviye kararlarını Sağlık Bakanımız bize kabinede sunuyor. Bizde o kararlara uygun oy kullanıyoruz. Biz orantılı gitmek zorundayız. Hastalığın şakası yok. İkinci normalleşmenin sonuçlarını görmek zorundayız. İlk normalleşmede kısıtlama 21.00'da başlıyordu. Şimdi uzatıldı. Daha önce de 19.00'dı. Aşamalı bir şekilde rahatlık geliyor. Şimdi tekrar izlenecek. Bu sınırlama sanki Türkiye'ye özgü bir sınırlamaymış gibi düşünülmesin. Avrupa ülkelerinin çoğunda var bu.

Bence pandemi döneminde ön yargılarımızı bir yere bırakalım. Bu pandemi çok hassas bir konu. Bilimsellikle açıklanabilen bir konu. Biz de Bilim Kurulu'nun aldığı kararlarla uyumlu hareket etmek zorundayız. Her yerde aşamalı bir düzenleme yapmalıyız. Ön yargıları farklı algılara çekmeye çalışan bir kesim var. Müzik kısıtlaması salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek.

"KÜLTÜR SOKAĞIMIZ 24 SAAT AÇIK OLACAK"

29 Ekim'de AKM'yi açacağız. Dünyada en hızlı açılan kültür merkezi olacak. 2 bin 38 kişilik bir salona sahip. Müzesi, kütüphaneleri ve kafeteryaları var. AKM kapalı olduğu saatlerde Kültür Sokağı'mız 24 saat açık olacak. Beyoğlu Kültür Yolu Galataport'tan başlayıp AKM'ye kadar uzanacak.

"KIZ KULESİ İLK HALİNE DÖNECEK"

Kız Kulesi'nin Gözü'nden diye bir proje başlattık. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ile çalışıyoruz. Orayı tekrar özgün haline getireceğiz. Çalışmaya başlamadan önce de kamuoyuna duyuracağız. Eski özgün haline getireceğiz. Önümüzdeki yılın Nisan ayına yetiştireceğiz.

5 yıldızlı ücretsiz halk plajları çalışmamız var. Şu ana kadar 7 tane oldu. 5 yıldızlı otel gibi tasarladık. Sayılarını arttıracağız ve 15'e çıkaracağız. Her sene de katlaya katlaya arttıracağız.

Bugüne kadar daha çok deniz, kum ve İstanbul üzerine odaklanılmıştı. Şimdi inanç, bisiklet turu, gastronomi gibi çok sayıda turizm çeşidini de getiriyoruz.

"SÜMELA MANASTIRI 1 TEMMUZ'DA AÇILIYOR"

Sümela Manastırı'nda ziyarete hiç açılmayan kısımlar vardı. Oralardaki restorasyonları tamamladık. Buralarda manastır, kilise ve şapeller var. 1 Temmuz'da da açıyoruz.

Son 2 yıldaki gelişmeler yani pandemi tüm dünya gibi bizi de etkiledi. Normalleşme ile birlikte yıl sonuna kadar rahatlayacağız. İstanbul da lifestyle dediğimiz eski haline kavuşacak.