Rapçi Fuat Ergin’den iktidara 'müzik yasağı' tepkisi: 'Çok şeriat kokuyor!'

23 Haziran 2021 Çarşamba, 16:06

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada canlı müzik kısıtlamasına ilişkin alınan kararı "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözleriyle açıklamıştı.

Müzisyenler tarafından çok ciddi tepkilere yol açan bu açıklama sonrası ünlü rapçi Fuat Ergin Cumhuriyet TV mikrofonuna konuyla alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

'BUNLAR ÇOK ŞERİAT KOKUYOR!'

Ünlü rapçi Ergin, saat 00.00’dan sonra uygulanacak olan canlı müzik kısıtlamasıyla ilgili olarak “Hayat tarzlarına çok ciddi müdehaleler var” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde 150’den fazla müzisyenin intihar etmesine de değinen Fuat Ergin, müzisyenlerin geçirdiği zor süreçlerden bahsetti. Getirilen yasaklarla ilgili olarak “Bundan sonraki adım Türkçe rap müziği mi yasaklayacaksın?” diye konuşan Ergin, “Bunlar çok şeriat kokuyor" dedi.

'HAYAT TARZINA MÜDAHALE'

"Bu, hayat tarzına ciddi müdalelerden bir tanesi" değerlendirmesinde bulunan Ergin, "Bunları geçmiş yılarda da gördük. Ben şu son 2 aylık süreçte pek bir şeye şaşıramıyorum artık. Uçurumdan düştüğümüzü görüyorum, çakılmayı bekliyorum açıkçası. Ama aydınlık günlere dair umudum kesinlikle var" ifadelerini kullandı.