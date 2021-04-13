Turizm çalışanlarına aşılama başladı: "Dünyada örneği yok"

13 Nisan 2021 Salı, 14:45

Türkiye'de sağlık çalışanlarının ardından turizm patronlarının talebiyle turizm sektörü çalışanlarına da aşı uygulaması hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı'nca aşılama kapsamına alınan turizm çalışanları, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırabiliyor. Turizm sektörü çalışanlarının aşılanabilmesi için çalıştıkları tesislerin sezonda açık olması ve 'güvenli turizm' sertifikası almış olması şart koşuluyor.

AŞILAMA TANITIMDA KULLANILACAK

Turizm çalışanları, aşı oldukları için kendilerini daha güvende hissettiklerini söyledi. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Belek bölgesindeki tesislerde çalışanların büyük kısmı Serik'te yaşadığı için ilçedeki sağlık kuruluşlarında kısmi yoğunluk yaşanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, çalışanlara aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunduklarını söyledi. Aşı olmak için randevu aldığını belirten Atmaca, "Sektörün ortak talebiydi. Sistem kuruldu ve otel çalışanlarına başvuru imkanı sağlandı. Turizm işletme belgesine, açık olmak ve güvenli turizm belgesine sahip olmak gerekiyor. Aşıyla birlikte güvenli turizm sertifikasıyla sektöre hareketlilik geldi" dedi.

"RAKİPLERİMİNİZ BİR ADIM ÖNÜNE GEÇİRECEK"

Ülkay Atmaca, "geçen sezon güvenli turizm sertifikası uygulamasının dünyaya örnek olduğunu, bu yıl da yine benzersiz bir iş yaparak sektör çalışanlarının öncelikli aşılanmasının tatilciler için iyi izlenim bıraktığını" söyledi. Atmaca, şöyle konuştu:

"Personelimizin aşılanması hem bizim hem de gelecek turistlerin sağlığı için iyi olacak. Bu durum bizi rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek. Bu durumun bildiğim kadarıyla dünyada başka örneği yok. Amacımız bu aşılanma sürecini dünya tanıtımında kullanmak. Geçen yıl güvenli turizm sertifikasını tanıtımda kullandık ve Türkiye'ye 15 milyon, Antalya'ya da 3.5 milyon turist geldi. Aşılama işlemini de güvenli turizmle birlikte tanıtımda kullanacağız."

"BUNU DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

Kemer ilçesinde de turizm sektörü çalışanları da aşılanmaya başladı. İlçedeki Kemer Devlet Hastanesi'nin yanı sıra aile hekimlerinden de randevu alan turizm çalışanları, aşılarını yaptırıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, pandemi sürecinde tüm hizmet sektöründe çalışanların aşılanmasının önemli olduğunu, turizm çalışanlarının aşılanmasının da hizmet verdikleri insanlar göz önüne alındığında çok daha önemli olduğunu söyledi. Turizm çalışanlarının aşılanmasının 'pazarlama' metoduyla tüm dünyaya duyurulması gerektiğine işaret eden Kavaloğlu, "Bu bizler için avantaj. Turizmin gelişimi anlamında avantaj olacak. Dolayısıyla bunu tabii biz dünyaya duyuracağız. Turizm çalışanlarının aşılanması bu anlamda bizim için pazarlama anlamında çok ciddi fırsat olacak. Her şeyden önce sağlık anlamında fırsat olacak. İnsanlara bizim sağlıklı hizmet verme imkanımız olacak. Dolayısıyla çok olumlu bakıyorum bu konuya" dedi.

"ÇOK SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULANIYOR"

Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, "Şu anda turizm çalışanlarına aşı yapılıyor. Öncelikle sağlık çalışanlarına yapılması son derece önemliydi. Ondan sonra da turizm çalışanları da birer cephede çalışan neferler olarak diğer sektörler gibi aşılanmaya başladı ve girdikleri andan itibaren çok hızlı ve sistemli şekilde bu aşılama yapılmaya başlandı. Turizmi geliştirme anlamında ve talep anlamında son derece önemli adımdı. Çok da sistemli şekilde uygulanıyor dünyaya göre bence. Şu anda tüm elemanlarımız neredeyse iki gün içinde aşılanmaya başladı. Bu güvenli turizm sertifikası için son derece büyük adım" dedi.



