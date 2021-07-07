Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı’nın, Gastro Show’a ödenek vermediği iddia edildi

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) öncülüğünde düzenlenen fuarda, 160 katılımcı, 15 bin ziyaretçi ve 50 konuşmacı yer alırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy’un katılmaması ve bakanlığın maddi destekte bulunmaması tepkilere neden oldu.

Bakanlığa bağlı Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA) ile turizmcilerden bu gibi etkinlikler için düzenli olarak para toplandığını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Pandemi döneminde bile bütün turizmciler, TGA’ya para öderken böylesine büyük ve önemli bir etkinlik için 5 kuruş bütçe verilmedi. Bakan bey de yardımcısını gönderdi. Dünyaya ‘turizmde biz de varız ve güçlüyüz’ mesajı vermeye çalıştığımız bugünlerde bakanımızın böyle bir etkinlikte sektörü yalnız bırakmasını şaşkınlık ve üzüntü içinde karşıladık” dedi.

‘BİLET DAHİ YOK’

Türkiye mutfağını dünyanın en iyi 7 mutfağı arasına sokmak için mücadele ettiklerini söyleyen GTD Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ise gastronomi turizminin önemini anlatmak için Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığını ve konuşma yaptığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf’u da ağırladık, ancak TGA’dan yabancı konuklarımızın uçak bileti ve konaklama giderleri için dahi destek alamadık. Ayrıca bu konukları biz Türkiye’ye getirdikten sonra bir de TGA’nın konuklarla görüşme istediğini duyduk. TGA’nın Gaziantep’te bir etkinlik için 2.5 milyon dolar bütçe ayırdığını biliyoruz ama bizim etkinliğimiz için iki uçak bileti dahi almadılar.”