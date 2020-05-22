Turizmci can derdinde

22 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Pandemiden ciddi yaralar alan turizm sektörü, mart ayından bu yana en az yüzde 20 oranında istihdam kaybı yaşadı.

İptal ve iadesi yapılan rezervasyonların büyüklüğünün 600-700 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor. Dün online bir basın toplantısıyla bir araya geldiğimiz Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurtiçindeki turizm hareketliliğinin hazirandan itibaren başlamasını öngördüklerini söyledi.

Ancak, alınacak önlemler tatmin edici seviyede olsa dahi iç pazarın yıl sonunda yüzde 30-40 oranında küçülmesi bekleniyor.

Bağlıkaya, yerli turist talebinde yavaş yavaş da olsa başlayan hareketliliğin fiyatlarda fırsatçılık yapacak olması ihtimaline karşın şunları söyledi: “Bu kadar büyük yıkımdan çıkmış müesseselerin 100 TL’lik ürünlerini 150 TL’ye satmalarını fırsatçılık olarak değerlendiremeyiz, herkes can derdinde. İnsanlar kısa çalışma ödeneği, devlet yardımları ile geçiniyorlar. Turizm sektörünün önemli kısmı şu an devlet desteği ile dönüyor. Kamu desteği olmadan yürüyebilecek halde bile değil sektör.” Öte yandan Bağlıkaya, İsrail, Almanya, Polonya, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan’dan ciddi talepler aldıklarını kaydetti.