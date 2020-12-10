Turizmci kan ağlarken Turizm Bakanı’nın Bodrum’da otel almasına tepki
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Bodrum Türkbükü’ndeki Hilton Oteli’ni satın almasına CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, "Turizm Bakanı herkes fakirleşirken mal varlığına varlık katıyor" diyerek eleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sahibi olduğu Ersoy Otelcilik’in Bodrum Türkbükü’ndeki Hilton Oteli’ni satın almasını “Daha doğal ne olabilir?” diyerek savundu.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, bakana tepki gösterirken “Turizm Bakanı turizmden geçinen herkes fakirleşirken mal varlığına varlık katıyor, zenginliğine zenginlik katıyor. Bu ne yaman bir çelişki” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu Ersoy Otelcilik, Bodrum Türkbükü’ndeki Hilton Oteli’ni satın almıştı. CHP’li Alban, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken konuyu gündeme getirdi. Turizmde kaybedenlerin yanı sıra bir de “kazananlar” olduğuna işaret eden Alban, bunlardan birisinin de Kültür ve Turizm Bakanı olduğunu söyledi.
Bakanın Türkbükü’ndeki Hilton Oteli’ni satın aldığını belirten Alban, “Aldığı bu otel, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait mülkiyette, Turizm Bakanı işletmesiyle ruhsat verilmiş” dedi.
“Turizmci kan ağlarken, garson evine ekmek götüremezken, işçi geçinemezken, şoför iş bulamazken, temizlik görevlisi düğününü yapamazken Sayın Bakan siz servetinize bir yenisini nasıl eklediniz? Bunun hesabını, bunun cevabını vermeniz lazım” ifadelerini kullanan Alban, Bakan Ersoy’u istifaya davet etmişti. Ersoy, otel aldığını kabul etti.
1985’ten beri yaklaşık 35 yıldır turizm mesleğinin içinde olduğunu belirten Ersoy, “Türkiye’nin 6 bin 800’den fazla çalışanı olan, turizmde en yüksek cirolardan birini yapan, yurtdışında hiçbir yatırımı olmayan, Türkiye’nin sayılı turizm gruplarından birinin asli faliyet alanı içinde otel alıp satmasından, her koşulda Türkiye’nin turizmine Türkiye’nin geleceğine güvenerek bu konuda yatırım yapmasından daha doğal ne olabilir?” dedi.
CHP’li Alban, Ersoy’un açıklamasını değerlendirdi. Turizmci, pandemi nedeniyle iflas ederken Bakan Ersoy’un otel aldığına işaret eden Alban, şunları söyledi: “Bir ülke düşünün, pandemiden dolayı geçen yıla oranla yüzde 80 turizmi küçülmüş, daralmış. Yüzde 80 gelir kaybı yaşamış, otelleri bir bir iflas ediyor. Otelde çalışan emekçileri işsiz. Kat görevlisinden güvenlik görevlisine, aşçısından garsonuna kadar bütün emekçiler işsiz, evlerine ekmek götüremiyorlar. Fakat o ülkenin Turizm Bakanı turizmden geçinen herkes fakirleşirken mal varlığına varlık katıyor, zenginliğine zenginlik katıyor, otel satın alıyor. Bu ne yaman bir çelişki?”
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem