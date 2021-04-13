Turizmciler, "Yaz sezonu öncesi tam kapanma ve kısa çalışma ödeneği devam etmeli"

13 Nisan 2021 Salı, 04:00

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarında yaşanan artış, yaz sezonunu müşterilerine açmaya hazırlanan turizmcileri kaygılandırdı. Ege Bölgesi’nin turizm alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri, sezonunu kaybetmemek için acilen en az 14 gün veya 1 ay kapanmaya gidilmesini istedi.

Hükümete çağrı yapan turizmciler, “Sektör ve vatandaş mağdur edilmeden radikal kararlar alınarak acil olarak kapanılmalı. Aşı hızlanmalı ve kısa çalışma ödeneği süresi en az iki ay uzatılmalı. Salgından kurtuluş, hafta sonu veya akşam saatlerinde kısıtlamalar ile olmaz. Eğer kapanma olmaz ise 2021 sezonunu kaybederiz, 2022 sezonuna karamsar gireriz. Bu kayıp, yüzde 90’ı yerli ve milli olan otellerin yabancılara satışına neden olur, kalifiye elemanın başka sektöre kaymasının yolunu açar” dedi.

Turizmcilerin karamsar olduğunu açıklayan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Artan vaka ve ölüm rakamlarından dolayı rezervasyon durdu, gelmiyor, gelenler ise maalesef iptal edilmek üzere. Bizler yarınımızı planlayamıyoruz. Temmuz, ağustos ayında turist gelecek mi bilmiyoruz. Bir yıl boyunca mücadele ettik, direndik. Ama son bir ay içerisinde ortaya çıkan tablo her şeyi bitirdi. Karamsarlığa doğru gidiyoruz. Şu an geldiğimiz nokta tünelin sonundaki ışığı değil, tünelin dibindeki karamsarlığı ve umutsuzluğu gösteriyor” dedi.

NİSAN KAPANMA, MAYIS RAHATLAMA

Yurtdışından turist gelmesi için vaka sayılarının 1500’lere düşmesi gerektiğini ifade eden Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal ise “Yoksa bizim bu rakamlar ile misafirler ağırlama imkânımız yok. Maalesef dünyada vaka sayısında birinciyiz. Ülke olarak bu işi ciddiye alarak hem kendi sağlığımız açısından hem de ülkemizi ziyaret edecek misafirlerin sağlığı acısından uzun süreli kapanma gerekli ve şart. Turizmciler olarak tam kapanmayı destekliyoruz. Nisan ayında kapanırsak mayıs ayında rahatlamış olarak sezona başlayabiliriz” dedi.