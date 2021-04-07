Turizmciler, ‘Kredi ötelemesi ile ayakta kalmak imkânsız’ diyor

07 Nisan 2021 Çarşamba, 02:40

Turizm sezonu yaklaşırken üçüncü dalganın da belirsizliğini yaşayan turizm sektöründe endişeler arttı. Sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren turizmcilerin ortak korkusu ötelenen kredilerin ödeme vaktinin de yaklaşması.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, sektörün borç yükü altında olduğunu belirterek,“Sektörün şu anki kredi yükü 6.5 milyar dolar. Bunun 1.5 milyar doları takibe uğramış durumda. Sektör birtakım ötelemelerle aşırı derecede faiz artışını kabul ederek ayakta durmaya çalışıyor” dedi.

Rezervasyonlarda yüzde 70’lik bir düşüş olduğunu dile getiren Karcılıoğlu, şunları söyledi:

“Son yıllarda yaşadığı olumsuz gelişmelerle borç ve kredi yükü altında yaşam savaşı veren otelciler şimdi de pandemi belasıyla yara aldı. Bu sektörü ayakta tutmak hükümetlerin stratejik önceliği olmalıdır. Bu sektörü sadece kredi teşvikleriyle ayakta tutamayacağımız belli oldu. Büyük meşakkatle yetiştirdiğimiz turizm profosyonellerimizi, tur rehberlerini, yatırımcılarını ve tesisleri kaybetmekle karşı karşıyayız. Ayağı yere basan çözümlere ihtiyaç var.”

KÖRFEZ FIRSATÇILARI

Sonkar Turizm A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Aykan Ceylan, deniz kenarındaki otellerin el değiştirmeye başladığını belirterek “Zor durumdaki otelleri Katarlı, Dubaili, Kuveytliler ucuz fiyatlara alıyor. Oteli kapamak da çözüm değil, çünkü şehir vergisi, yıllık emlak vergileri alınmaya devam ediyor. Firmaların yüzde 40’ına yakınının batacağını düşünüyorum” dedi.

Er Yatırım ve Turizm Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat ise firmaların borç yapılandırmasının yeterli olmadığını açıkladı ve “Geçen yıl 30 milyar dolar kayıp yaşandı. Döviz dalgalanması bizleri çok yoruyor. Finansal kriz daha derinleşmeden ciddi önlemler alınmalı ve borçlar faizsiz şekilde ötelenmelidir. İşletmeler gelir olmadığı için borcu çeviremiyor” dedi.

İNGİLTERE’DEN KÖTÜ HABER

Turizmcinin gözünü çevirdiği İngiltere, vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamayı 17 Mayıs’ta kaldıracağını açıklamıştı. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin yurtdışı uçuşlarının ertelenebileceğini duyurdu.

‘İŞÇİYE TAZMİNAT BİLE VEREMEZLER’

Sonkar Turizm AŞ Yönetim Kurulu üyesi Aykan Ceylan, işten çıkarma yasağı bittiğinde yüzde 60 istihdam kaybı yaşanacağını, üstelik işletmelerin işçinin tazminatını bile veremeyeceğini belirterek “Turizm sektörü döviz kazandığı için dövizle kredi aldı. Döviz patlayınca 5 milyon Avro kredi almış yatırımcının borcu 10 milyonu geçti. Turizmci borcunu ödese de kapayamadı. Döviz borcunu TL’ye çevirmek ise yasak. 3 ayrı yapılandırma geldi ama yeterli olmadı. Kur baskısı üzerine bir de pandemi geldi” dedi.

