Turizmde döviz girdisi yüzde 70 düşecek

21 Mayıs 2020 Perşembe, 16:59

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurtdışından turist girişlerinin ağırlıklı olarak eylül-ekim aylarında olmasını beklediklerini; Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında ilk sırada yer alan Rus pazarının ise Avrupa, Orta Doğu ve İran pazarlarına göre daha geç açılmasını öngördüklerini söyledi.

Bağlıkaya, turizm sektöründe hasar tespitinin henüz yapılmadığını, ancak bu yıl döviz girdisinde yüzde 60-70'e yakın düşüş görülebileceğini belirtirken; iç pazarda ise yüzde 40-50 pazar kaybı olabileceğini ifade etti.

Uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı online toplantıda koronavirüs salgını sonrası turizm sektöründeki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Bağlıkaya, "Yurtdışı uçuşların Haziran ortasında başlamasını bekliyoruz. Ancak öncelikli olarak business trafiğinin başlayacağını, turist trafiğinin ise hemen hareketlenmeyeceğini düşünüyoruz" dedi ve ekledi: "Temmuz ayında ufak tefek tarifeli seferlerle gelen olabilir. Yurtdışından turist girişlerinin Ağustos-Eylül-Ekim'de, ağırlıklı olarak da Eylül-Ekim aylarında olmasını bekliyoruz."

Seyahat sürecinin yıldırıcı ve yıpratıcı olmaması gereken bir süreç olduğunu söyleyen Bağlıkaya şöyle devam etti:

"Çıktığınız hava alanında test yapacağız, uçağın içinde maskeli oturacaksınız, yemek servisi yapılmayacak, geldiğiniz havaalanında karantinanız var, önce havaalanında test yapılacak... Bunlar insanları caydırır. Hiç kimse tatil için çoluğuyla çocuğuyla böyle bir ortama girmek istemez. Bu şunun da sinyali demektir zaten; olaylar bitmemiş, herşey çözülmemiş, hala çok sıkı tedbirler var demektir. Bu da insanları tedirgin edebilir, sayıyı azaltabilir. Bunların hepsine rağmen, olaylar kontrol altında giderse Eylül ve Ekim aylarında ciddi bir hareket olacağını umuyorum."

Bağlıkaya, bu yıl sezonun uzamasını da muhtemel gördüğünü ve kasım ayında da sezonun devam edebileceğini belirtti.

RUSYA PAZARI DAHA GEÇ AÇILIR

Ülkeler arasındaki seyahat sınırlamalarının kalkmasının ardından ilk açılacak pazarların Avrupa, Orta Doğu ve İran olmasını beklediğini söyleyen Bağlıkaya, Rusya pazarının ise bunlara göre daha geç açılacak gibi göründüğünü belirtti. Bağlıkaya, "Rusya'nın seyahat yasağı var. Rusya da büyük ihtimalle ilk önce kendi ülkesindeki destinasyonların açılmasını ve onların pazarlanmasını teşvik edecektir. İnsanların içeride seyahat etmesini teşvik edeceklerdir. Ben Rusya'dan haziran, temmuz ayında çok ümitli değilim. Daha geç açılacak gibi görünüyor" dedi ve ekledi: "Oradaki vaka sayıları da hala yüksek. Dolayısıyla Rusya pazarı Avrupa pazarları, Orta Doğu, Arap pazarı, İran pazarından daha sonra gelecektir diye tahmin ediyorum."

Bağlıkaya, Avrupa'da ise ilk açılacak pazarlar olarak Polonya ve Ukrayna'yı tahmin ettiklerini söyledi.

DÖVİZ GİRDİSİ YÜZDE 60-70 DÜŞER, İÇ PAZAR YÜZDE 40-50 DARALIR

Bağlıkaya, yaşanan kaybın mali boyutu ile ilgili soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Bununla ilgili hasar tespit yapılması gerekiyor. Ama 6-7 ayın turizm açısından yok olduğunu varsayarsak, yüzde 60-70'e yakın döviz girdisinde düşüş olacağını öngörebiliriz. Ama hasar tespiti yapılmadı, sadece tahmini birşey söyleyebiliriz. İç pazarın da yüzde 40-50 civarında pazar kaybına uğrayacağını düşünüyorum. Türkiye'de turizm hareketi iki bayrama odaklıdır. Bunun bir tanesini sokağa çıkma yasağı ile geçiriyoruz. Önümüzdeki üç ayda da insanların seyahat motivasyonunun düşük olacağını düşünüyorum. Herşey tabi ki iç turizmle başlayacak.Ama eskisi gibi olması 2021'dir."

TCMB verilerine göre 2019 yılında seyahat gelirleri 30milyar dolar döviz girdisi yaratmıştı. Turizm geliri 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34.52 milyar dolar olmuştu.

CİRO KAYBI YÜZDE 75'İN ÜSTÜNDE

Öte yandan, "Koronavirüs Sonrası Nasıl Bir Dünya Bizi Bekliyor" raporunda yer alan ve TÜRSAB tarafından 18-28 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre; katılımcı 1,433 seyahat acentasının yüzde 80'i ciro anlamında kayıplarının yüzde 75 ve üzerinde olduğunu belirtti. Acentaların yaklaşık yüzde 40’ı ise salgının devam etmesi halinde yüzde 75 oranında istihdam kaybı yaşanacağını ifade etti.



