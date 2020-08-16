Turizmde zorlu dönem

16 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Genellikle de rota Güney Fransa olarak bilinen Nice, Cannes ve Saint- Tropez gibi ülkenin ünlü tatil merkezleri. Bunaltıcı sıcaklarla birlikte biz de Paris’ten otomobil ile 8 saat sürecek olan yolculuğumuza sabahın erken saatlerinde başladık.

Güney kıyılarına yaklaştıkça Aix-enProvence tepelerindeki uçsuz bucaksız lavanta tarlaları, üzüm bağları ile yemyeşil doğa iç açıyor. Sevimli, tarihi köyler yol güzergâhımızda.

İKİ GECE KONAKLAMA ÜCRETSİZ

Cannes’a geliyoruz. Salgın kısıtlamaları, ekonomik daralmayla birlikte ister dayanışma deyin, isterseniz bölgeye ilgi çekebilmek, Cannes’da bazı klasik Fransız butik oteller jest yaparak iki gecelik konaklamalardan ücret almıyor. Her yaz döneminde caddelerde sıkça rastladığımız dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ünlü yıldızlar ise bu yıl ortalarda pek yok. Sokak ve caddeleri az da olsa yerli turist doldurmuş.

Dünyanın popüler tatil bölgelerinden Cannes, denizi, sahilleri, hareketli eğlence hayatıyla birlikte film festivaliyle de özdeşleşmiş bir yer. Sosyal mesafe kuralları plajlarda zor da olsa uygulanıyor. Sahile yakın Cannes Film Festivali’nin yapıldığı binanın etrafına ilgi her zaman olduğu gibi yoğun.

Festival zamanı dünyaca ünlü isimlerin, üzerinde yürüdükleri kırmızı halılı merdivenlerde gençlerin yoğunlukta olduğu çoğu yerli turist selfi çekmek için koşturuyor.

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden birine ev sahipliği yapan festival kongre sarayının temelleri ise 1946’da Philippe Erlanger’in işe el atmasına uzanıyor. Festival binasının II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla yarıda kalan inşaatı daha sonra Milli Eğitim ve Güzel Sanatlar Bakanı Jean Zay ve İçişleri Bakanı Albert Sarraut tarafından tamamlandı.

DEV SEKTÖR

Kırmızı halı kaplı, 24 basamaklı merdiveni ile bir anda dünyanın en önemli film festivali olma unvanına kavuştu. Her yıl 11 Mayıs’ta Altın Palmiye Ödülü altında başlayan festival 12 gün sürüyor. Fetivalin yapıldığı kongre sarayı, aynı zamanda sinema ve tv dizilerin tanıtım, dünya sektörüne pazarlama, satış alanı olarak da kullanılıyor.

Yılda iki kez yapılan bu etkinlik, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 11 milyon katılımcıyla bu sektörde dünyanın en büyük pazarı olarak değerlendiriliyor. Bu yıl salgından dolayı dünyanın ünlü sinemacılarının yarıştıkları festival de yapılamadı. Altın Palmiye ödülleri şimdilik Mayıs 2021’e ertelenmiş durumda.

Cannes merkeze 40 km. uzaklıktaki tatil köyü Saint-Tropez’e gidiyoruz. Etraf Cannes merkeze göre daha sakin. Bölgedeki dünyanın ünlü star ve milyarderlerinin yazlıklarının çoğu boş, ıssız.

Restoranların önünde önceki yıllarda olduğu gibi kuyruk yok. Marinada sırı sıra lüks yatlar demirlemiş.

Bazılarının üzerinde satılık yazıları dikkat çekiyor. Güney Fransa’nın Nice, Antibes, Marsilya gibi turizm şehirlerinde de durum farklı değil, her yer bu yıl sakin. Kumarhaneleriyle ünlü Monte Carlo da benzer durumda. Virüsün yayılmasını önlemek için dünyanın çeşitli ülkelerine getirilen uçuş kısıtlamaları en çok turizm sektörlerinde kriz yaşanmasına neden oldu. Fransa, yaz turizminden yılda 200 milyar Avro gelir elde ediyordu. Turizm Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne’nin açıklamasına göre, pandemi nedeniyle bu yılki turizm gelirlerinde 40 milyar Avro kayıp yaşandı.

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