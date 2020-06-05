Turizmin akıbeti belirsiz

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, turizmin koronavirüst fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirterek “Olabilecek en makul sürede normale döneceğimizi düşünerek hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Alkaya, koronavirüsün turizme etkileriyle ilgili şunları paylaştı:

- İç turizmde tabii ki bizi arayanlarla, acentelerle görüşmelerimizde tedirginlikleri olduğunu görüyoruz. Aldığımız tedbirleri anlatıyoruz. Havuzlarla ilgili çok fazla şey konuşuluyor. Aldığımız tedbirleri anlatıyoruz. Cornelia misafirlerinin bize güvenleri sonsuz.

- Okulların ne zaman açılacağı iç turizm açısından çok önemli.

- Dış rezervasyonlar eylül-ekim gibi tarihlere öteleniyor ama şu anda bu durumu da tam olarak bilemiyoruz.

- Pandemi süreci yaşanmamış olsaydı biz Antalya’da bu yıl 20 milyonu yakalayacak bir rakam bekliyorduk.

- Kapasitemizin yüzde 40’ına göre hazırlık yaptık ama yüzde 50’ye de çıkabiliriz diye düşünüyoruz. Zaten talepte o noktada yok.

- Sektör pandemi sonrası güvenlik ve hijyene yatırımları yapmak zorunda ama fiyatlarda artış olmayacak.