Türk asıllı futbolcu Samed Yeşil, Almanya'da fabrikada çalışmaya başladı

06 Eylül 2021 Pazartesi, 17:58

Türk asıllı Alman futbolcu Samed Yeşil, Almanya'da hava filtreleri üreten bir fabrikada çalışmaya başladı.

Düsseldorf'un kuzeybatısındaki Krefeld şehrinde, karısı Gonca ve küçük oğulları İlyas ile birlikte yaşayan Samed Yeşil, Alman futbolunun beşinci kademesinde haftada üç kez antrenman yapan ve bölgesel bir lig olan Oberliga Niederrhein'in DJK Teutonia St Tonis takımında oynuyor.

Yeşil, aynı zamanda, haftaiçi sabah 7'den 15:30'a kadar bir fabrikada çalışıyor ve hava filtreleri üretiyor.

The Athletic isimli spor sitesine açıklamalarda bulunan futbolcu, fabrikadaki işiyle ilgili olarak, "Profesyonel lige geri dönemezsem diye futboldan sonra da yaşamanın yollarını denemeliyim. Eminim bu sezon 30 maç oynayabilir ve 15-20 gol atabilirsem, o zaman tekrar yukarı çıkacağım." açıklamasını yaptı.

Bayer Leverkusen altyapısında yetişten Türk asıllı Alman oyuncu, 2012 yılında 2.3 milyon Avro karşılığında İngiliz devi Liverpool'a transfer olmuştu.