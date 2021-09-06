Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Estoril Praia Kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
Ailemize hoş geldin Miguel Crespo! pic.twitter.com/h96ypt5PEr— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 6, 2021
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