Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

AA
06 Eylül 2021 Pazartesi, 16:39
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Estoril Praia Kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.


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