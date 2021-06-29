Türk Başkan doping suçlamasıyla Avrupa Federasyonu'ndan gönderildi

29 Haziran 2021 Salı, 11:01

Avrupa Halter Federasyonu'nun (EWF) Türk Başkanı Hasan Akkuş, dopingle mücadeleyi sekteye uğratıp, belge saklamak ve gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olmak suçlamasıyla görevinden alındı. Akkuş, "Türkiye zarar görmesin diye bir süreliğine istifa ettim" açıklamasını yapsa da halter dünyasına yakın kaynaklar geçen yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle Akkuş'un bir daha göreve getirilmeme kaydı ile gönderildiğini belirttiler.

2004 sonrası Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı da yapan Hasan Akkuş'un döneminde Türk halteri, "sakıncalı ülkeler" sıralmasına girmiş, 1 yıl tüm uluslararası müsabakalardan men cezası almış, ancak sonraki federasyon başkanlarının dopinge karşı takındığı sert tavır nedeniyle bu ceza 6 aya indirilmişti.

Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığı'nı kaybeden Akkuş, Kıta Federasyonu başkanı olarak Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Yönetim Kurulu'ndaki koltuğundan da oldu. Uluslararası Test Kurumu (ITA) tarafından da suçlanan Rumen Nicu Vlad, çeşitli Ulusal Federasyonların istifa etmesi yönündeki çağrılarına rağmen IWF Yönetim Kurulu'nda kalmaya devam etse de eski başkanlardan Thomas Ajan'la birlikte bu 3 kişinin kara listeye alındığı öne sürüldü.



Avrupa Halter Federasyonu'nun Türk başkanı Akkuş, ITA'nın, 2009-2019 dönemindeki araştırması sonucu suçlu bulundu. Sekiz yıllık genel sekreterlik görevinin ardından Nisan ayında EWF Başkanlığına seçilen Akkuş'un, o dönem başkanı olduğu Türkiye Halter Federasyonu'na (TWF) 17'nci seçimde olası bir yasak ve ağır bir cezadan kaçınmaya çalıştığı belirtildi. Akkuş döneminde çok sayıda sporcunun, ITA ve ve WADA tarafından doping yaptığı belirlenmişti.



Akkuş, EWF Yönetim Kurulu üyelerine yazdığı mektupta, "Dün hakkımdaki iddialar sona erene kadar EWF Başkanlığı'ndan kendi isteğimle ayrıldığımı bildirmek isterim" dedi. Ne var ki, bu mektup dikkate alınmadı ve Akkuş'un gönderildiği açıklandı.

TÜRKİYE'Yİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Hasan Akkuş'un doping yapan sporcularla ilgili gerçekleri saklamak, belgeleri ve test sonuçlarını ilgili makamlarla paylaşmamak ve yanlış beyanda bulunmak gibi iddialarla suçlanıyor.

Eski Halter Federasyonu başkanlarından ve eski Spor Genel Müdür Yardımcısı Kenan Nuhut da Akkuş döneminin Türk halteri için büyük bir yıkım olduğunu, aynı sıkıntının Avrupa Halter Federasyonu'nda da devam ettiği belirtti. "Uluslararası alanda bu kadar az sayıda Türk yönetici varken, adı skandallara karışmış bir kişinin o görevde bulunurken bu suçlamalarla karşı karşı kalması ve suçunun kesinleşmesi Türk spor kamuoyu ve halter ailesi olarak hepimizi çok üzdü. Bizler, ne pahasına olursa olsun, fair spor, temiz halter için çabalayan insanlarız, bu tip kişilerin bir daha böyle görevlere getirilmemesi, aday gösterilmemesi dileğimizdir" dedi.