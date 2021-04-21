Türk boksör Ünsal Arık, 24 Nisan’da yapacağı maça “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı tişört ile çıkacak

Almanya’da yaşayan Türk boksör Ünsal Arık, “128 Milyar Dolar Nerede?” sorusunu boks ringlerine taşıyacağını ve 24 Nisan’da Aleksandar Kuvac ile yapacağı maça “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı tişört ile çıkacağını açıkladı.

Sefa Uyar
21 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00
Türk boksör Ünsal Arık, 24 Nisan’da yapacağı maça “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı tişört ile çıkacak
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Cumhuriyet’e konuşan Türk boksör Ünsal Arık, Almanya Augsburg’da seyircisiz gerçekleştirilecek maçın internet üzerinden canlı yayımlanacağını belirtti. Arık, “Her zaman medya gücümü değerlendirip insanlara doğruyu göstermeye çalıştım. Şimdi ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ tişörtü ile maça çıkacağım. Nedeni çok basit. Herkese terörist, FETÖ’cü ve vatan haini damgasını vurdular. Ben de terörist, hırsız, FETÖ’cü ve vatan haini kimin olduğunu hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.


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