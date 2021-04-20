Ahmet Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı

20 Nisan 2021 Salı, 15:24

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 128 milyar dolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası (MB) rezervleri 2014 yılından beri şeffaf yayınlanmıyor" dedi.

Salonda bulunanlardan biri Davutoğlu'nu uyararak, "Efendim o sizin döneminiz oluyor, 2016 demeniz gerekiyor" dedi. "2014 mü dedim?" diye soran Davutoğlu, "Evet" yanıtını aldı.

Daha sonra Davutoğlu'nu uyaran kişi, salondakilere, "Paragraf başından alalım arkadaşlar" diyerek seslendi.

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