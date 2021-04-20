Ahmet Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kaybedildiği öne sürülen 128 milyar dolara ilişkin yaptığı bir açıklamadaki gafı sosyal medyaya sızdırıldı.
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 128 milyar dolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası (MB) rezervleri 2014 yılından beri şeffaf yayınlanmıyor" dedi.
Salonda bulunanlardan biri Davutoğlu'nu uyararak, "Efendim o sizin döneminiz oluyor, 2016 demeniz gerekiyor" dedi. "2014 mü dedim?" diye soran Davutoğlu, "Evet" yanıtını aldı.
Daha sonra Davutoğlu'nu uyaran kişi, salondakilere, "Paragraf başından alalım arkadaşlar" diyerek seslendi.
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