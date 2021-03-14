Türk Eğitim-Sen: Danıştay'ın 'Andımız' kararına karşı hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz
Öğrenci Andı’nın okunmasını yürürlükten kaldıran yönetmeliğin iptaline karar veren Danıştay 8. Dairesi’nin kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bozuldu. Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, kararın düzeltilmesi için girişimde bulunulacağı, buradan sonuç alınmaması halinde hukuki sürecin sonuna kadar devam ettirileceği belirtildi.
Türk Eğitim-Sen, Öğrenci Andı'nın kaldırılmasının ardından düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ederken and, yeniden okunmaya başlanmamış ve MEB de yürütmenin durdurulmasını istemişti. İki yıla yakın bir zamandır Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gündeminde bulunan dosya, geçen ay karara bağlandı.
Öğrenci Andı’nın okunmasını yürürlükten kaldıran yönetmeliğin iptaline karar veren Danıştay 8. Dairesi’nin kararı bozuldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda 11’e karşı 4 oyla alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde yazılacağı kaydedildi. Dosyanın yeniden Danıştay 8. Dairesi’ne gönderileceği bildirildi.
"HUKUKİ SÜRECİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"
Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, karar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi için girişimde bulunacaklarını, aksi bir durumda ise Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceklerini" bildirdi.
Geylan, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye sevdalısı öğretmenler, Öğrenci Andı’nın ihtiva ettiği anlayış ve değerlerin, geleceğimizin mimarı öğrencilerimize kazandırılmasının teminatıdır" dedi.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Feyzioğlu'ndan Ben hazırım mesajı
- Üniversite, öğrencileri okuldan uzaklaştırdı
- Güldür Güldür imamların hedefinde
- Zengin'i üzecek 'Boynukalın' tepkisi
- İstanbul'un en kalabalık mahallesi: 3 ili geride bıraktı
- Kaymakamdan denetimde hakaretler
- Çok konuşulacak 'Fahrettin Koca' iddiası
- Savcı gibi soru sordu
- Köpeğe istismar iddiası: Darbedildi
- Banyoda ölü bulunmuşlardı! Sebebi belli oldu