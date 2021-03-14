Türk Eğitim-Sen: Danıştay'ın 'Andımız' kararına karşı hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz

14 Mart 2021 Pazar, 11:40

Türk Eğitim-Sen, Öğrenci Andı'nın kaldırılmasının ardından düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ederken and, yeniden okunmaya başlanmamış ve MEB de yürütmenin durdurulmasını istemişti. İki yıla yakın bir zamandır Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gündeminde bulunan dosya, geçen ay karara bağlandı.

Öğrenci Andı’nın okunmasını yürürlükten kaldıran yönetmeliğin iptaline karar veren Danıştay 8. Dairesi’nin kararı bozuldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda 11’e karşı 4 oyla alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde yazılacağı kaydedildi. Dosyanın yeniden Danıştay 8. Dairesi’ne gönderileceği bildirildi.

"HUKUKİ SÜRECİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, karar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi için girişimde bulunacaklarını, aksi bir durumda ise Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceklerini" bildirdi.

Geylan, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye sevdalısı öğretmenler, Öğrenci Andı’nın ihtiva ettiği anlayış ve değerlerin, geleceğimizin mimarı öğrencilerimize kazandırılmasının teminatıdır" dedi.



