Türk futbolunda 'kaos' gecesi

22 Eylül 2020 Salı, 12:19

Rıdvan Dilmen, 'Futbolda temiz eller operasyonu' istedi, Fatih Altaylı ve Ercan Taner tartıştı. Fatih Altaylı'nın canlı yayında Ersin Düzen hakkında aldığı maaş iddialarına yanıt veren Ersin Düzen, ''500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam'' dedi. Evren Turhan ve Emre Bol arasında tartışma sonunda Evren Turhan canlı yayını terk etti.



Rıdvan Dilmen, "Futbolda temiz eller operasyonu gibi operasyonlar yapması lazım" dedi, spor basınındaki bazı isimleri "FETÖ üyeliği" ile suçladı. Fatih Altaylı,Rıdvan Dilmen'e destek verdi ve "Söylediği her şey doğru. Doğru olması bazı şeylerin eksik olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor" diye konuştu. Ercan Taner ise Altaylı'ya tepki gösterdi. Altaylı'nın aynı konuşmasında TRT'den ayda 400 bin lira kazandığını öne sürdüğü Ersin Düzen ise iddiayı yalanladı.

NTV’de %100 Futbol programında konuşan eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Rıdvan Dilmen; “Futbolda temiz eller operasyonu” yapılması gerektiğini belirtti. MHK yönetimindeki değişikliğe verilen tepkilere değinen Dilmen, şunları söyledi:

“Türkiye’de bu, bugünlük bir konu değil. Kendi arı kovanlarına bir çomak soktu gibi gördüler. Aslında bu hafife alınacak bir konu değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, kesinlikle ve kesinlikle temiz eller operasyonu gibi operasyonlar yapması lazım. Savcılığın, Adalet Bakanlığı’nın; Rıdvan Dilmen, Murat Kosova dahil olmak üzere, federasyon yetkilileri, hakemler, temsilciler, gazeteciler kesinlikle bir GBT’den geçirilmesi lazım. İkincisi, Maliye’nin ben de dahil bütün bu gazetecilerden vatandaştan nasıl vergi alınıyorsa alması lazım.”

Rıdvan Dilmen; gazeteciler İbrahim Seten, Mehmet Arslan, İsmail Er, Rasim Ozan Kütahyalı gibi pek çok ismi “FETÖ üyesi olmakla suçladı.

Rıdvan Dilmen, “Seni izleyelim İbrahim Seten ve tayfan. ‘Türkiye benden duymaya hazır mı bilmiyorum. Ama bugün basına gelen olayla ilgili Mehmet Baransu sonuna kadar haklı’ diyor. Mehmet Baransu nerede İbrahim Seten? Gitsene yanına. İsmail Er, senin de var bu tweetin. O gariban insanları hapse attıran çantacı hapishanede. Siz 2011’de yarım bıraktığınız işe devam ediyorsunuz hala federasyonu ele geçirerek. Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı. Sen şike sürecinde FETÖ sevdalısıydın. Şimdi hangi televizyona çıkıyor? Osman Gökçek’in, Melih Bey’in Beyaz TV’ye çıkıyor” ifadelerini kullandı.

ALTAYLI: RIDVAN EKSİK SÖYLÜYOR, ERSİN DÜZEN MESELESİNE GİRMEDİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da Dilmen’in açıklamalarına destek verdi. Bloomberg HT yayınında Dilmen’in sözlerini yorumlayan Altaylı, “Rıdvan’ın söylediklerinin yüzde 95’inin altına imzamı atarım. Söylediği her şey doğru. Doğru olması bazı şeylerin eksik olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Rıdvan eksik söylüyor. Rıdvan’ın dünkü söylemleri daha netti. Tornistan yapmış, bazılarını es geçti. Mesela ‘Ersin Düzen meselesini gündeme getireceğim’ dedi, belli ki ‘oralara girme’ demişler. Oraya çok girmedi” diye konuştu. TRT sunucusu Ersin Düzen’in TRT’den aylık 400 bin lira kazandığını iddia eden Altaylı, “Bu arkadaşın kıymeti harbiyesi nedir ki, ayda 400 bin TL TRT’den alıyormuş. Okuduğumu söylüyorum. Ben ne mali işleri araştırma kuruluyum, ne MASAK’ım… 400 bin TL TRT’den, ayda 100 TL’de federasyondan alıyormuş. Almıyorsa kimsenin günahını almak istemem. Ama medyada bunlar yazılıyor” dedi. TANER: ALTAYLI SAĞOLSUN BÜTÜN TÜRKİYE BENİ ARIYOR Gazeteci Ercan Taner ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Fatih Altaylı’ya tepki gösterdi ve yalan söylemekle suçladı. Daha sonra paylaşımlarını silen Taner, “Fatih ile konuştum, herhalde yanlış anlaşılma var galiba” açıklamasını yaptı. Fakat Taner, Altaylı’yı aradığı sırada telefonu kameraya göstermesi nedeniyle telefon numarasının canlı yayında göründüğü aktardı. “Sağolsun bütün Türkiye beni arıyor” diyen Altaylı’nın telefon numarasını paylaştı.

DÜZEN: İSPATLARSA BİR DAHA EKRANA ÇIKMAYACAĞIM

TRT Spor’da iddialara yanıt veren Ersin Düzen, “Ekrandan iftira atıyorsun. Eğer bu iftirayı ispatladığın takdirde Türkiye’de, Ersin Düzen’in yüzünü bir tane televizyon ekranında göremeyeceksin. Ama ispatlayamazsan ne yapacaksın Fatih Altaylı? İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay mı?” şeklinde konuştu.

EVREN TURHAN CANLI YAYINI TERK ETTİ

Spor yorumcusu Evren Turhan, bir diğer spor yorumcusu Emre Bol ile Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile ilgili yaşadığı tartışmanın ardından "Bir daha seninle aynı programa çıkmam" diyerek programdan ayrıldı. Turhan, Emre Bol'un "Arda Turan'ı ben senin gibi millet beni sevsin diye övmem. Arda beni yarın öbür gün beni arar diye övmem. Ben burada neyse onu söylerim" sözleri üzerine, "Sen nasıl konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma. Beni ne zannediyorsun sen. Ben bir daha seninle aynı programa çıkmam" dedi ve canlı yayını terk etti. Turan, bir süre sonra yayına geri döndü.