Türk futbolunun efsanesi Onursal Uraz yaşamını yitirdi
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada eski hakem ve futbolcu Onursal Uraz yaşamını yitirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu ve eski milli hakem Onursal Uraz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 4'ü A Milli olmak üzere toplam 19 kez ay-yıldızlı formayı giyen Uraz'ın, Ankara Güneş, Gençlerbirliği, Hacettepe, Galatasaray, Şekerspor, Karşıyaka, Zonguldakspor ve Balıkesirspor'da oynadığı belirtildi.
Onursal Uraz'ın futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra uzun dönem hakem olarak Türk futboluna katkıda bulunduğu aktarıldı.
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